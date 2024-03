María Abel, madrina de oro

La sexta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo contará con una madrina de excepción. La histórica fondista lucense María Abel Diéguez (23 de octubre de 1974) amadrinará la prueba que se celebra el próximo 12 de mayo en el casco histórico de la ciudad amurallada. La exolímpica se suma a una lista de nombres extraordinarios que han apadrinado en los últimos años una cita que se ha consolidado en el calendario del atletismo gallego y nacional: Abel Antón, Fermín Cacho, Alessandra Aguilar, Reyes Estévez y Adiaratou Iglesias.

María Abel, en el Estadio Olímpico de Sídney. AEP

María Abel es historia del atletismo nacional. Dos participaciones en los Juegos Olímpicos –10.000 metros en Sídney 2000 y maratón en Atenas 2004, donde fue la mejor española al finalizar vigésima sexta–, tres campeonatos del mundo, segunda mejor marca de la historia del maratón español (2.26.58 en Fráncfort), campeona de España en medio maratón y cross.

Un currículum extraordinario a la altura de una mujer extraordinaria, que llevó el nombre de Lugo a todos los rincones del planeta.

La suya fue una carrera que empezó muy joven, ya que con 20 años se había proclamado campeona de España de 5.000 metros (1996), además de conseguir la mejor marca sub-23 en la distancia de 2.000 metros. Una precocidad que se confirmó años después con una larga lista de éxitos.

Pero lo que de verdad apasionaba a la lucense no era la pista, sino el barro. Lo reconoció en una de las últimas entrevistas que concedió a este periódico, con motivo del homenaje que el Cross Ponte Romana hizo a su figura en 2018. "La pista nunca me gustó en especial, la carretera más pero el cross es, con mucha diferencia, donde más he disfrutado". De hecho, como corredora de cross, fue campeona de España en el año 2000 (Ourense) y 2003 (Ibiza).

María Abel participará en la presentación de la sexta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso, que se celebrará en próximas semanas, y estará presente en la cita el 12 de mayo.

Inscripciones

El plazo finaliza el próximo 5 de mayo