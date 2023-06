Marcos Pereira: "El Lugo Sala está a 40 minutos de lograr un ascenso histórico para la ciudad"

El Lugo Sala está a una remontada competir el próximo año en Segunda División. Su presidente, Marcos Pereira (Lugo, 1982) hace balance del momento que atraviesa el club.

¿Cómo ve al equipo? Ha superado ya dos fases de play off muy complicadas y ahora necesita remontar en casa contra el Melistar este sábado a las 19.00 en el Municipal.

Están siendo unos play off duros, complicados, porque la temporada se está haciendo algo larga. Estamos acusando lesiones que tuvimos, como la de Miki, que no está al cien por ciento y no se ha podido incorporar para competir, o la de Diego Núñez, que se rompió el cruzado a mitad de la temporada y ha sido una baja importante porque es un jugador que cargaba con muchos minutos. Con estas bajas, el resto de jugadores acumulan más minutos y eso se refleja en que no llegamos a este final con la frescura que nos hubiera gustado.

¿Vino mal a nivel físico esa final de Copa Galicia contra el Noia?

Hablé con la Federación y creo que está mal orientada. Creo que se debería jugar a principio de temporada, como ocurre en muchas otras comunidades. Para los clubes sería ideal que se juegue en pretemporada. Empiezas a formar el equipo y en lugar de buscarte la vida para encontrar partidos amistosos, tienes esta competición que te ayuda a preparar los equipos. Pero la meten durante la temporada y si te estás jugando cosas al final de temporada... te viene mal deportiva y físicamente. Te viene fatal. Lo tienen así organizado, ya les comuniqué nuestra opinión de club, no sé si van a seguir con este formato, pero para los equipos que se juegan cosas a final de la temporada supone un esfuerzo innecesario.

Pese a todo, hay jugadores que dan un paso adelante en estos play off.

Sí, hay jugadores que tienen mucha experiencia en estas categorías, y al ver que hubo ausencias y no pudimos fichar, porque no había nada que nos encajaba, optamos por seguir trabajando con los de casa y a la hora de entrenar se ha notado positivamente. Hay jugadores que ahora tienen más protagonismo, que han dado ese paso adelante y eso nos lleva a llegar hasta aquí. Es complicado por todo, pero el equipo ha sacado el orgullo, tablas. En los dos partidos de visitante, tanto en Ferrol como en Pinseque, conseguimos ganar, y eso es importante. Salvo en esta última ronda, que hubo un cúmulo de circunstancias que rodearon al partido.

¿Qué circunstancias?

Sabíamos que el partido iba a ser complicado. El sorteo se hace un lunes a las 12.00 de la mañana. Toca Melilla, que no es viajar a Madrid. Hay que planificar muchas cosas, y a golpe de lunes por la tarde no ves manera de llegar a Melilla el viernes para poder descansar esa noche. El equipo rival pone el partido a las 17.00 del sábado. Se habla con la Federación para ver si se puede cambiar al domingo por la mañana, pero no hay manera. Les comuniqué mi malestar porque no puedan hacer nada en todo un play off de ascenso. No es excusa, pero molesta.

¿Cómo viajaron al final?

Viajamos el mismo viernes por la noche, A Coruña-Madrid, llegamos a las 23.00 y nos fuimos a un hotel al lado de Barajas. A las 7.00 en pie para viajar a Melilla y llegar a las 11.30 para estar a las 15.30 en el pabellón. Una odisea.

Un pabellón que, por lo que se pudo ver en televisión, no estaba en las mejores condiciones.

Un pabellón superpequeño. Es lamentable que la Federación permita jugar ciertos partidos en instalaciones así, en pabellones en los que no hay distancia entre línea de banda y la pared, con un parqué que da vergüenza. Ellos jugaron sus bazas, a nivel de calor les favoreció, superaron el aforo permitido y te encuentras cosas como que nuestro banquillo recibe insultos y escupitajos. Una encerrona en toda regla. Los árbitros no hicieron nada. Nos dieron golpes en el banquillo y no nos hicieron ni caso. Es lamentable que la Federación no tome medidas. No es excusa, en la primera parte no estuvimos bien, se lesiona Iago Rodríguez con un esguince. No quitamos méritos al rival, fueron superiores en todo, pero en la segunda parte se cambió el guión, el equipo volvió a ser el Lugo Sala y nos volvimos con un 4-2 gracias, entre otras cosas, a la actuación de Yerai (portero).

Y llega el duelo decisivo, en casa y con un Municipal a reventar.

No era el objetivo a principios de temporada, los jugadores están cansados, pero te encuentras a 40 minutos de conseguir un ascenso histórico para el club y para la ciudad. Ahora que estamos ahí lo vamos a intentar, queremos que la ciudad se vuelque con nosotros, hay que intentar llenar el pabellón. Si podemos meter 2.000 personas, mejor. Que los de Melilla vean que en Lugo también se vive el fútbol sala y que noten el mismo ambiente que vivimos allí, sin insultos y con educación, pero que vean que tienen que pelear contra 2.000 personas. Eso intentamos. Los clubes de la ciudad nos están ayudando para llegar a todos y que sea una fiesta del fútbol sala.

¿Qué significaría el ascenso para un club como el Lugo Sala?

Desde que se crea el club, hace ya casi diez años, ha pasado todo muy rápido. Para la ciudad significaría volver a tener otro equipo en la élite, como pasa en tantos deportes como baloncesto, voleibol, fútbol o rugby. Pocas ciudades en España tienen tantos equipos en Primera y Segunda, y eso dice mucho de la ciudad. Hay que pelearlo, intentar llegar y que respondan las instituciones si se da el caso. Si ascendemos vamos a necesitar dinero, viajaremos por toda España y no lo vamos a suplir sólo con patrocinadores privados. Si conseguimos el ascenso, hay que sentarse con instituciones y ver cómo nos apoyan. Imagínate que ascendemos y no tenemos apoyo institucional, jugar en Segunda sería contraproducente para el club. Queremos trabajar, hablar con patrocinadores, hacer una buena campaña de socios porque la intención no es llegar a Segunda y bajar al año siguiente. Queremos tener un proyecto que se mantenga