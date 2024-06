Marcos Pereira: "Si echo la vista atrás siento orgullo, pero ha sido muy duro"

En la presentación del equipo del Lugo Sala en octubre de 2023 decía que iba a ser una temporada histórica por el décimo aniversario, pero también lo ha sido por el ascenso. Doble premio.

Sí que era una temporada bonita por el tema del décimo aniversario del club, que creo que llevamos diez años de mucho trabajo y poco a poco se van viendo los frutos, a nivel de de la estructura y de la joya de la corona, nuestra base, la cantera. Es bonito cumplir diez años de vida y qué mejor manera que hacerlo con un ascenso después del año pasado que nos quedamos a las puertas. Este año se consiguió, era muy querido y se logró con mucho sufrimiento por parte del club.

Pocos o ningún equipo han conseguido tanto en tan poco tiempo.

Yo no lo conozco. Puede ser que a nivel nacional exista alguno en otra disciplina. Es todo fruto del trabajo, nadie nos regala nada. En muchos casos trabajamos de forma altruista, podemos decir que lo hemos levantado nosotros desde cero. Y podemos decir que en diez años hemos conseguido: ascenso con el primer equipo; el filial a punto de ascender a Tercera, que se quedó en la final contra Begonte; y en Ligas Gallegas todos entre los tres-cuatro primeros clasificados de sus competiciones. El trabajo está ahí, de los chavales, entrenadores y todo el club.

El secreto es el trabajo diario pero algo más habrá. Buenas decisiones, suerte...

En todos los equipos de la escuela, entre los dos o tres días que entrenan semanalmente hay mucho trabajo de los entrenadores, muchas horas que muchas veces no están remuneradas porque haces más de las normales. Yo fui entrenador de la base en el Azkar, pasé por todo los niveles. Sé lo que piensa cada uno, sé por lo que pasan. Pero la suerte también te tiene que sonreír, y nos ha pasado. Es todo un aprendizaje. A nivel de primer equipo, muchos de los jugadores que han conseguido estos éxitos son jugadores relacionados con Lugo, que salieron de la base y que quieren llevar el proyecto de Lugo Sala a lo más alto. Pero primero hay que gatear, después andar y después correr.

Ascenso a Segunda

"Quizá fue el destino. Opino que algunas cosas están escritas y esta vez fue caprichoso y nos lo regaló por los diez años"

Ha mamado el fútbol sala desde la base, ha pasado por todos los estamentos. Echando la vista atrás, sentirá mucho orgullo por estos diez años.

Sí, hay momentos que te sientes muy orgulloso, porque es algo que has creado con unos compañeros y vuelves a llevar el nombre de Lugo a ligas profesionales de fútbol sala. Pero también hay momentos en los que sientes 'qué pinto aquí', porque es duro. No me dedico a esto, tengo mi empresa familiar. Puedo decir con voz alta que no veo un duro en esta película y por eso a veces soy bastante tajante cuando la gente dice estupideces. Ahora pasas de Segunda B a Segunda y es un triple salto. A nivel de gestión el club va a tomar otra dimensión y tenemos muy poco tiempo para prepararnos. El fin de semana celebramos el ascenso y el lunes estábamos ya con reuniones para preparar la próxima temporada.

¿En la vuelta por el ascenso ante el Xerez, cuál fue el momento más determinante?

En el partido de vuelta el momento clave, cuando nos ponemos perdiendo 1-2, fue la afición, que nos ayudó muchísimo. Fue espectacular lo que vivimos. Hace muchos años que no recuerdo yo un ambiente así en el Municipal. El aprendizaje del año pasado contra Melilla nos ayudó mucho y para estar más enteros y conseguir el empate con el penalti de Iago. Pero fue un poco todo, el ambiente y el aprendizaje del año pasado.

El año pasado se quedaron a las puertas de ascender, parece que el destino reservó el éxito para el décimo aniversario.

Quizá fue el destino. En la final del año pasado en Melilla era mi cumpleaños y piensas: a ver si hay un regalo deportivo, y al final fue un cumpleaños amargo en ese aspecto. Y este año parece que el destino de los diez años nos regaló un ascenso. Puede ser que tenga su parte de destino. Yo opino que muchas cosas están escritas, otras muchas no. Esta vez el destino fue caprichoso y quiso que el Lugo Sala llegara a Segunda División en su décimo aniversario.

Han renovado al entrenador y a siete jugadores. La línea continuista es clara.

Hay que seguir con los pies en el suelo. La linea continuista es clara porque Guillermo Martínez hizo un gran trabajo este año. Hay que seguir así, estamos reforzando el filial porque tienen que llegar a Tercera División. Es continuista pero sin hacer cosas raras porque va a ser muy duro a nivel de presupuesto. Vamos a necesitar ayuda del tejido comercial y empresarial a nivel de patrocinios. Lugo Sala es uno de los referentes de la ciudad a nivel de deporte, con Breogán, Lugo, Emevé, Ensino y otros clubs. Las instituciones nos tienen que ayudar ahora. El salto es muy grande y necesitamos que las instituciones respondan mucho más.

Hay un comodín en la estructura que es Diego Ríos y eso siempre ayuda.

Diego Ríos es importantísimo dentro del club. Un entrenador contrastado a nivel nacional e internacional. Directivo y siempre pendiente. Seguro que en el play off habló mucho con Guillermo Martínez para preparar los partidos. Conoce muchos jugadores y representantes. También Miguel Muñoz. Entre todos vamos a confeccionar la plantilla. ¿El problema? Pese a tener un 75% de la plantilla renovada, al acabar tan tarde, muchos jugadores ya tienen equipo para la próxima temporada. El mercado funciona a principios de junio. Tenemos que acertar con los dos, tres o cuatro fichajes, que encajen a nivel deportivo y económico para apuntalar la plantilla.

El objetivo no puede ser otro que consolidarse en la categoría y soñar cuando sea posible.

Sí, es nuestra filosofía. Es verdad que cuando ascendimos a Tercera tuvimos la oportunidad en los dos primeros años de subir a Segunda B, no lo conseguimos y nos sirvió para aprender a nivel de estructura. Y cuando subimos a Segunda B tampoco pudimos subir a Segunda pero nos ayudó para prepararnos mejor este año. Todo es experiencia y madurez. La Segunda es muy complicada, dura y larga. Vamos a coger muchos autobuses y aviones. Somos un club novato en ese sentido y nos tenemos que adaptar, pero nunca se sabe, soñar es gratis. Igual se alinean los astros y juegas el play off para ascender a Primera. Si no, afianzarse en Segunda, ser trabajador para que el día de mañana, si podemos, por qué no soñar con ello.

Ayuda de las instituciones

"Se lo dije a la alcaldesa el otro día: hay que pasar de las subvenciones de mentira a las subvenciones de verdad"

¿Echa de menos ayuda de las instituciones?

Sí, así de claro lo digo. Y se lo digo a las instituciones. Cuando lo lean no les va a pillar por sorpresa. Sé que en Lugo a nivel de deporte somos unos privilegiados. pero las instituciones tienen que valorar los proyectos que hay encima de la mesa. Lo dije cuando presentamos el Lugo Sala y no les pareció bien, pero digo verdades como puños. También se lo dije a la alcaldesa el otro día, que ahora a nivel de subvenciones hay que pasar de subvenciones de mentira a subvenciones de verdad. Necesitamos que nos apoyen, somos un club con más de 200 niños, con sus trabajadores dados de alta en la seguridad social. Eso las instituciones tienen que valorarlo, apoyar como tienen que apoyar y no regalar dinero a clubs que quizá no lo tienen que recibir. El Lugo Sala está a nivel nacional, tienen que apostar por nosotros si quieren que Lugo llegue al fútbol sala nacional de Primera División. Estamos a un solo escalón y eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Pero si no nos ayudan igual hay que cerrar el chiringuito. Es así.