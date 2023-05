Marc Carbó: "Tengo cláusula por descenso, pero mi continuidad la dejaremos para el final"

El centrocampista del Lugo no quiere hablar de si seguirá o no con el equipo en la Primera RFEF hasta el final de temporada, ya que podría romper su contrato al no seguir el club en Segunda División. El futbolista espera acabar con Granada la mala racha de 18 partidos sin ganar