Marc Carbó: "La situación es delicada"

Marc Carbó, jugador del Lugo, afirmó que la "situación" del equipo es "delicada" tras la derrota ante el Villarreal B en el Ángel Carro, aunque el grupo ya tiene "energías renovadas" para afrontar el duelo del Carlos Belmonte ante el Albacete de Rubén Albés

"Esta es una situación delicada, pero vamos partido a partido y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar unidos y, a partir de ahí, crecer", valoró Marc Carbó. "La noche de la derrota lo pasamos mal, pero desde el lunes trabajamos ya para el Albacete con las energías renovadas", añadió.

Para mejorar el rendimiento, al equipo, en opinión de Carbó, le falta "el dominio de las dos áreas y corregir cosas". "Durante los partidos, como por ejemplo el del fin de semana, en el que metemos el gol y en la siguiente jugada nos meten o la jugada del primer penalti. Tenemos que evitar esos pequeños errores para que no nos pasen factura de esta manera".

"Está costando un poco en ataque. Cada partido es un mundo y está un poco complicado, pero el otro día demostramos, con diez jugadores, con el gol de Jaume que pudimos marcar. Tenemos que reforzarnos y tirar para adelante", indicó el futbolista catalán, quien dijo que: "No me gusta mirar mucho la clasificación y cuando las cosas van mal tampoco"

A nivel individual manifestó que: "A principio de temporada me costó un poco, pero ahora creo que estoy bien, contento y disfrutando del momento".

Sobre su próximo rival, analizó que: "El Albacete está haciendo una temporada muy buena. Sabemos que será un partido largo y que tenemos que afrontarlo como tal. Desde ya estamos trabajando para ir con las máximas garantías".

Por último, no quiso entrar a hablar sobre posibles altas o bajas del Lugo en el mercado invernal: "El mercado es algo que no depende de nosotros y por eso no estamos preocupados. Si viene alguien será bienvenido, pero nosotros solo estamos centrados en lo que nos toca, que es el campo".