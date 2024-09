Manuel Durán se abre a una "colaboración más fluida" entre Ensino y Breogán

Manuel Durán Ónega, presidente del Durán Maquinaria Ensino, señaló este jueves que "la única posibilidad de supervivencia para un equipo como el nuestro en el futuro pasa por una colaboración mucho más fluida con el Breogán; ya no digo integrarse, que podía ser".

Dichas declaraciones fueron efectuadas en el marco de la firma del habitual convenio de colaboración con El Progreso. Blanca García Montenegro, presidenta del Grupo El Progreso, señaló en dicho acto que el conjunto ensinista tiene "un mérito increíble" por mantenerse en la élite del baloncesto femenino español.

"Este convenio es un clásico porque el Ensino también es un clásico, una referencia en el deporte femenino lucense. De ahí han surgido muchas jugadoras importantes a pesar de todos los hándicaps que tiene que superar este club. Además, hace una labor increíble con su exitosa cantera, que aglutina a muchos jóvenes de la ciudad", subrayó la máxima dirigente del grupo editorial.

Manuel Durán expuso la complejidad que supone para un equipo de Lugo pelear con otros clubes de "ciudades más grandes y mucho más presupuesto". El directivo fue claro al afirmar que "aquí lo que nos limita es no poder aumentar nuestra masa social" y abogó sin reservas por tener sinergias con el Breogán. "Sería lo ideal. Si la mitad de los aficionados que van a ver al conjunto celeste bajase al Pazo a presenciar los encuentros del Ensino ya sería muchísimo; y sabemos bien que la presión del público hace ganar partidos", manifestó.

Antonio Pernas a punto de

volver a coger el timón‼️‼️‼️

Tras una intervención quirúrgica el primer entrenador volverá la próxima semana con las semis de la Copa Galicia en el punto de mira@SusoBailon dirigirá al equipo en el Trofeo Olarizu organizado por @Araski en Vitoria pic.twitter.com/50iFVzbUYD — Ensino Lugo (@EnsinoLugoCB) September 19, 2024

Ahondando en este tema, Durán afirmó con un halo de pesimismo que "aquí el baloncesto femenino por sí solo no genera la ilusión que debería. Llevamos seis o siete años para conseguir un aumento de nuestra masa social pero no lo logramos". "El Ensino no vende los mismo que los chicos, pero ya lo tenemos asimilado y tenemos que recurrir a otras opciones, como la actividad en las redes sociales, para captar seguidores", adicionó.

Supervivencia

El presidente del Durán Maquinaria abrió la puerta a una "colaboración mucho más fluida" con el club del león, indicando que "es la única posibilidad de supervivencia de un equipo como el Ensino en el futuro". "Ya no digo integrarse, que podía ser", señaló incluso Manuel Durán.

"Ya colaboramos en el pasado con el Breogán y hay que seguir haciendo cosas en pro del baloncesto y de la propia ciudad. Hay muchas puertas abiertas para el futuro y veremos qué pasa", adicionó el directivo.

García Montenegro, máxima dirigente de una negocio familiar, como también lo es Durán Maquinaria Agrícola, mostró su "admiración" por el trabajo que desarrolla el empresario meirense, propietario de la firma fundada en 1993. "Una empresa familiar tiene sus complicaciones y ambos sabemos lo que es; es necesaria una implicación tremenda por las muchas limitaciones que tiene", expuso la presidenta de El Progreso.

Manuel Durán indicó que con el presupuesto que tiene el Ensino, "no podemos hacer más". "La clave es tener mucha suerte en los fichajes, que no haya lesiones, que las jugadores no quieran cambiar de aires...". "Sin Cafés Candelas el proyecto del Ensino no sería viable. Nuestro problema es que nuestros ingresos no son suficientes y depende de estas dos empresas y de las instituciones. ¡Ojalá pudiéramos darle el testigo a alguien!", concluyó.

Partidos amistosos

El Ensino se medirá al Araski este viernes en Vitoria (19.00 horas) en el primer partido de un torneo triangular que se disputa en la ciudad vasca. Mañana se medirá al Ardoi (18.00).