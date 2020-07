Manuel Blanco: "La apuesta del Pescados Rubén por el equipo femenino está saliendo bien"

Orgulloso y satisfecho se siente Manuel Blanco, presidente del Pescados Rubén Burela FS, tras el triunfo del equipo femenino en la final de la Liga el pasado domingo en Málaga. El título se suma a los dos últimos conquistados a nivel nacional, la Supercopa y la Copa de la Reina de la pasada temporada, y la 4 Nations Futsal de Milán, esta en septiembre de 2019.

¿Qué sintió cuando los árbitros pitaron el final del partido en Málaga y el Pescados Rubén FSF se proclamaba campeón de Liga?

Mucha alegría, y más con todo lo que está pasando en A Mariña. Llevamos trabajando desde agosto, desde que comenzó la pretemporada, y este es el fruto que recogemos. Hay que darle valor porque sabemos lo difícil que es ganar títulos.

¿Cómo vivió el partido en el palco? ¿Se pone muy nervioso?

Intentas mantener la calma, pero por dentro estás nervioso, lo llevo mal. Sabíamos que iba a ser una final muy difícil, porque llevábamos sin competir tres meses. Cuando sonó la bocina se acabó el estrés que llevaba por dentro. Y saboreas otro título, el tercero de esta temporada, que conquista un equipo de un pueblo de 10.000 habitantes que lucha contra equipos de ciudades mucho más grandes, como es el caso de Alcorcón.

La apuesta del club por el fútbol sala femenino es clara desde hace muchos años.

Sí, es nuestra filosofía. La base de todo está en nuestro patrocinador, Pescados Rubén, que es la clave para que todo esto salga adelante, porque si no, no hay dinero... Apostamos por grandes jugadoras, internacionales, algunas de las cuales para mí son las mejores del mundo.

La gran diferencia entre el Pescados Rubén FS y el resto de clubes de la Primera División femenina es el profesionalismo, ¿no?

Desde hace años apostamos por ello, también con el convenio colectivo que firmamos. Ya no solo son los contratos que les hacemos a las jugadoras, también al cuerpo técnico, y todo lo que tienen a su disposición, con preparador físico, fisioterapeuta... Las tratamos como profesionales desde el primer minuto que llegan aquí. Aquí se entrenan todos los días, su trabajo es jugar al fútbol sala, es su profesión y a estas jugadoras les gusta mucho.

Aquí no hay descanso, e incluso después de ganar un título hace tres días me imagino que se empieza a pensar en la próxima temporada. ¿Seguirá el mismo bloque que ha conquistado la Liga?

La mayor parte del bloque va a seguir, aunque como todas las temporadas habrá algunas bajas e incorporaciones. Están demostrando que están a un nivel impresionante.

Pero también es verdad que algunas jugadoras ya han pasado de la treintena, ¿les queda recorrido todavía como dice su entrenador, Julio Delgado?

La edad claro que influye, pero si te cuidas y te dedicas solo a esto puedes tener una larga vida deportiva. Con el nivel que están demostrando yo creo que les queda bastantes años a todas siempre que les respeten las lesiones.

Hay gente que piensa que si se apostara solo por el fútbol sala masculino se tendría un equipo mucho más potente, en la zona noble de la tabla, ¿qué les dice?

Desde que llegamos al club se apostó por darle importancia al femenino y es la idea que tenemos en la junta directiva. Hemos apostado fuerte por ello y creo que la apuesta está saliendo bien porque estamos ganando títulos. Claro que podríamos meter todo el dinero en el otro equipo, pero nuestra filosofía es así. Potenciamos un deporte que todo el mundo pudo ver en Teledeporte el domingo que cada vez es más espectacular. Hay muchas jugadoras de grandísimo nivel y poco a poco tienen que tener más visibilidad.

Me imagino que el profesionalismo que existe en este club en el equipo femenino hará más fácil traer a jugadoras de gran nivel, ¿no?

Sí, pero también tenemos un gran problema. Estamos en un sitio que estamos lejos de todo. Muchas chicas estudian o quieren estudiar y las universidades más cercanas están en A Coruña o Santiago y eso es un hándicap. Hay jugadoras que hasta que no terminan su carrera no pueden venir, y es muy respetable, porque el deporte tiene fecha de caducidad. Tenemos que fichar a gente que ha terminado sus estudios o que quiere estudiar un ciclo que puede hacerlo aquí o que estudia a distancia.



Recepción a las 'guerreras' del Burela



Si el lunes fue en el Concello de Burela, este martes el Pescados Rubén Burela FSF se trasladó a Lugo para recibir el merecido homenaje por parte de la Diputación de Lugo. El conjunto mariñano se desplazó a la capital de la provincia para ofrecer la Copa de campeón de Liga en el ente provincial, cuya vicepresidenta, Maite Ferreiro, y el diputado de Deportes, Efrén Castro, fueron los encargados de recibir a las campeonas. Las jugadoras se mostraron muy sonrientes tras el éxito conquistado en Málaga.

La suspensión de la Liga por la pandemia de la Covid-19 provocó la salvación del equipo masculino, que en marzo estaba en puestos de descenso, en una situación complicada, ¿confiaba en la salvación?

Hay que ser realista, quedaban siete partidos e iba a ser difícil, pero teníamos compromisos directos y nadie puede saberlo. Decidieron suspender la competición y salimos beneficiados. Es una Liga muy complicada donde cualquiera gana a cualquiera.

Por lo que hemos podido saber el equipo ya está prácticamente estructurado, con los fichajes de Quintela, Pazos, Giasson y pendientes de si se hace oficial la contratación de Javi Rodríguez. Han actuado con rapidez, ¿no?

Esto es un trabajo continuo. Termina la Liga y sigues trabajando para la siguiente. Estamos intentando construir un equipo competitivo, porque quitando los grandes jugadores, hay mucha igualdad y si haces bien tu trabajo puedes luchar con garantías por la salvación o incluso estar un poco más arriba.

Lo que es evidente es que el equipo necesita mejorar las prestaciones de la pasada campaña, ¿no?

Necesitamos hacerlo bastante mejor para intentar que el equipo se mantenga sin problemas, estar más tranquilos. Es verdad que jugamos bien, pero los resultados no llegaron en la última campaña. Yo lo que quiero es que la afición esté contenta y no pasar apuros.

Desde luego jugadores como Pazos o Quintela aportarán ese plus al equipo.

Estamos hablando de jugadores que han estado en grandes equipos, de primer nivel, contrastados y para nosotros son muy válidos. Esperemos que aporten al equipo sus goles y su saber estar para conseguir la permanencia.

¿Qué le pediría deportivamente a la próxima temporada?

Que se salve el equipo masculino sin problemas y que el equipo femenino siga levantando títulos y llegando a finales.

¿Cuánto de importante es tener un patrocinador sólido como Pescados Rubén?

Es fundamental tanto para el masculino como para el femenino. Nos aporta mucha solidez desde hace años, pero está claro que la crisis nos afecta, como a todos. Esperemos que esta crisis sanitaria pase cuanto antes.

Con el título de las chicas hay una buena noticia en una comarca castigada por la crisis de Alcoa.

Sí, está el tema de Alcoa, pero también otras empresas que han cerrado como Muebles Hermida o Ecar. De unos años para aquí A Mariña ha ido perdiendo empresas importantes y ahora tenemos el problema de Alcoa, que nadie quiere que cierre. Pero yo pienso que los gallegos siempre nos crecemos ante las adversidades, pero si cierra la fábrica sería un golpe muy duro y hay que luchar.