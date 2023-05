Manu Barreiro: "Esta es la temporada más complicada de mi carrera"

El capitán del CD Lugo, Manu Barreiro, aseguro que la actual temporada es "la peor con diferencia" de su carrera deportiva por la mala situación del equipo, aseguró que todavía no habló con el presidente, Tino Saqués, sobre su posible continuidad en el equipo la próxima temporada en Primera RFEF y que espera que se haga "un buen proyecto" en la tercera categoría del fútbol español.

"Seguro que esta es la temporada más complicada de mi carrera. Tuve una parecida en el Nástic, justo antes de venir aquí en enero. Aquel año estuvimos abajo también y una gran parte del año casi desahuciados. Pero por sentimiento de pertenencia fue la peor de mi carrera con diferencia tanto en lo personal como en lo profesional", reveló Barreiro.

El compostelano, que acaba contrato en junio, todavía desconoce si renovará en el club lucense. "En situaciones como la actual es difícil tomar este tipo de decisiones (continuar en el club). Todavía no hablé nada con Tino (Saqués) ni con Wagner (Molina), aunque creo que vendrá gente nueva. En ese sentido poco puedo decir", declaró.

Para esa campaña en Primera RFEF el capitán rojiblanco expresó su deseo de que se haga "un buen proyecto". "Espero que se haga un buen proyecto y que la gente que venga haga las cosas bien. Espero que haya unos buenos pilares. La gente que trabaja en el club es válida. Tener esa experiencia de once temporadas en Segunda es bueno y debemos coger las cosas buenas y las malas echarlas a un lado".

Además, Barreiro agradeció el trato recibido por la afición los años que estuvo en el equipo. "A la afición le daría las gracias por el trato que tuvimos todos estos años, en los momentos buenos y también en los malos. Les doy las gracias, porque incluso ahora, con 28 puntos y una temporada horrorosa, malísima, vas por la calle y te animan. Los animo a que el año que viene sigan apoyando al club".

Sobre el último encuentro en el Ángel Carro en Segunda División, Barreiro indicó que: "Es el último partido en casa y qué menos que intentar, por lo menos, conseguir tres puntos y pasar al Ibiza, que es el objetivo que tenemos, porque no tenemos opciones de más. Trataremos de ganar y, diría darle una alegría a la afición, aunque a estas alturas pocas alegrías les podemos dar, pero al menos irnos con una sensación diferente".

El de Santiago habló sobre el Huesca, el rival en Liga. "El Huesca es un equipo muy sólido, que tiene un buen bloque, un club muy bueno de Segunda. Antes del inicio de la temporada tenían plantilla para un poco más, pero la categoría es muy complicada. Es un muy buen equipo que vendrá a puntuar para esa salvación virtual que tienen".

"Espero un partido con dos equipos que intentarán no encajar y las ocasiones que tengamos debemos meterlas. No somos equipos que tengan mucha posesión y se basan en la solidez defensiva. A nosotros nos está constando un poco más y ellos intentarán que no encajemos. Tenemos que ser efectivos de cara a la portería, que es lo que nos faltó este año".

Además, pidió a sus compañeros que estén "juntos hasta el final". "A mis compañeros les diría que estemos juntos hasta el final, porque cuando hay estos momentos en los que el equipo está tan mal siempre puede haber una mala contestación y el ambiente está más enrarecido. Pero aquí el grupo es bueno y espero que no se rompa eso para acabar lo mejor posible. Es complicado ir al campo y en estos momentos hacerlo bien es difícil, pero tenemos que intentar ganar los partidos".