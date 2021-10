El delantero del Lugo Manu Barreiro destacó que ve al equipo en una buena línea, que cada día "le gusta más" y que encara el partido ante el Spórting en un buen momento. Sobre sus opciones de jugar, el compostelano aseguró que intentará "estar disponible", pero siempre que "esté al cien por cien".

"El equipo está creciendo en la Liga y cada día me gusta más y estamos más cómodos", aseguró el delantero santiagués, quien augura para el sábado "un partido cerrado" entre "dos equipos que están en un buen momento a pesar de que lleguen tras derrota".

"Va a ser un partido bonito para el aficionado y para los jugadores, porque habrá un buen ambiente. Es de esos encuentros que todos queremos jugar porque hay colorido en las gradas. Un tipo de partidos que se echaban un poco de menos. Va a ser un buen partido, aunque creo que será un duelo cerrado, tenso, con pocos goles sobre el papel"; indicó Barreiro.

Sobre su rival, el Spórting, el punta rojiblanco analizó que: "es de los tres o cuatro mejores equipos de la Liga. Tiene muy buenas individualidades, encaja poco y, aunque no gana por muchos goles de diferencia, es un equipo sólido".

El delantero, que lleva un tiempo fuera por unas molestias en un tobillo que arrastra desde hace varias semanas, espera poder estar este sábado, aunque no forzará. "Los jugadores no entendemos de puntos o de buenas situaciones para no forzar. Todos queremos jugar y quiero estar disponible. Tendremos que analizar si conviene o no forzar, porque lo importante es estar disponible cuando estás realmente bien".

"Noto una mejoría. Después del partido del Leganés lo pasé mal. Decidimos que estuviera disponible para el siguiente partido, pero no aguantaba por el dolor y por eso decidimos parar. Creo que voy a estar justo para jugar el sábado, pero lo intentaremos", valoró.