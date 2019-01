Manu Barreiro: "Vengo al CD Lugo para ser protagonista"

El director deportivo del CD Lugo, Emilio Viqueira, ha asegurado este miércoles que Manu Barreiro, que ha sido presentado como nuevo jugador rojiblanco, puso "gran parte" de su traspaso al conjunto gallego "Es un traspaso y gran parte de él sale de Manu", comentó Viqueira, que acompañó al delantero en la rueda de prensa que ofrecieron ambos en el Anxo Carro.

Barreiro explicó que la operación se dio "un poco de sopetón", de una forma "precipitada y que no esperaba" tras haber recibido la llamada de Viqueira. "Él me dijo que si había algo de traspaso había posibilidades y empezó a gestionarse la operación y pusimos todos de nuestra parte", sostuvo.

También reveló que a pesar de que "cada año se hablaba de ofertas" del Lugo "nunca" había recibido una propuesta "formal" hasta este año. "Quería estar tranquilo, venir a entrenar pensando solo en el fútbol y eso en Tarragona no lo teníamos", aseguró.

Afirmó, además, que "hay competencia y para el entrenador va a ser complicado tanto confeccionar las convocatorias como los onces".

Dijo, igualmente, que "siempre" le gustó el Lugo "por su idea de juego" y añadió que firmó "inicios de partidos muy buenos" en las últimas jornadas "y merecía más puntos". "Intentaré aportar mi experiencia y juego aéreo. Vengo para ser protagonista, intentar ser importante, y confiado en que van a salir muy bien las cosas porque el estilo del equipo me va muy bien", declaró.

Rechazada una oferta por Azeez

El CD Lugo ha rechazado una oferta del Granada para hacerse con los servicios del centrocampista Ramón Azeez, que está siendo titular en el conjunto gallego.



Preguntado por la propuesta del equipo andaluz, el director deportivo del Lugo admitió que les llegó pero la desestimaron al considerar que se trata de un jugador importante. "No queremos desprendernos de ningún futbolista importante y Ramon lo es. Nos han hecho una propuesta y no está a la altura de lo que queremos a día de hoy es imposible. No sé en horas, pero por parte de dirección deportiva no sería bueno que se fuera", declaró tras la presentación del delantero Manu Barreiro.



Afirmó, además, que ha mantenido una conversación con el presidente del club, Tino Saqués, para hacerle ver la importancia de Azeez en el equipo y las dificultades de la segunda vuelta.



Respecto al mercado invernal, indicó que el Lugo, que traspasó a Vasyl Kravets al Leganés, lo pudo afrontar "bastantes más desahogado" económicamente que la ventana de verano, en la que tuvo problemas de tope salarial. "Hemos podido traer jugadores que antes no podíamos y creo que hemos dado un salto. Ahora falta reflejarlo en el terreno de juego", matizó.