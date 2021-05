Manu Barreiro: "El penalti de Varo ante el Zaragoza a nosotros no nos lo pitan"

El delantero del Lugo Manu Barreiro comentó el penalti señalado a Varo ante el Zaragoza, que el sábado sustituyó a Ander Cartero en la portería lucense, Barreiro aseguró que es una jugada "muy dudosa" y que al Club Deportivo Lugo "no nos la pita".

El delantero apuntó que hay decisiones "que parece que son tonterías, faltitas, que te van mermando poco a poco, pero a nosotros no nos dan nunca nada. Si no nos dan, que por lo menos no nos quiten", lamentó.

Sobre el cambio de entrenador, Barreiro confirmó que la plantilla ha cambiado de chip en las últimas semanas y que "como equipo sabemos lo que tenemos que hacer". "Hace cuatro semanas igual no decía esto, pero creo en el equipo, estamos en buena línea», finalizó.

El santiagués aseguró que el partido del viernes ante el Zaragoza "se asemejó a lo que trabajamos durante la semana, minimizar riesgos y jugar más práctico para cometer menos errores y creo que funcionó, es el camino a seguir pero por lo que fuese, no llegó para ganar".

Visiblemente afectado por la difícil situación que atraviesa el equipo a falta de cinco jornadas para finalizar la competición, el punta rojiblanco apuntó que el equipo "quiere, lucha, trabaja y pelea, y ante eso poco más se puede pedir".



También habló el lateral izquierdo Luis Ruiz, que lamentó la mala fortuna del equipo y el gol del meta del Zaragoza en el último minuto. "Es algo que pasa una vez cada 800 partidos. En esta mala dinámica nos pasa de todo", dijo.