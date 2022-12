Manu Barreiro: "No hemos estado a la altura de lo que se nos ha exigido"

El capitán del CD Lugo, Manu Barreiro, fue crítico con la temporada del equipo, que calificó de "regular tirando a mala", declaró que la primera plantilla no estuvo "a la altura" de la exigencia de la categoría y espera que todos den "un punto más" para poder salvar la categoría.

"La temporada es regular tirando a mala. Los puntos son los que son y creo que no hemos estado a la altura de lo que se nos ha exigido en cada partido y los puntos no engañan a nadie. Podemos acabar la primera vuelta con 18, 19 o 21 puntos, que son pocos. Si haces la media no vas a conseguir por bastante los 50 puntos clásicos de los que siempre se habla", opinó el compostelano.

"Hay que hacer autocrítica y si nos queremos salvar tenemos que dar un punto más todos, desde los jugadores a todo lo que envuelve el club. En ese sentido la gente es a la única a la que no le podemos pedir porque da gusto. Este sábado nos va a ayudar mucho. Para nosotros es muy importante tener ese apoyo e intentaremos ganar para irnos con los deberes en suspenso, pero metidos en el lío", añadió.

Barreiro aboga por ganar al Granada para tener más tranquilidad antes de las vacaciones de Navidad. "El Granada es un gran equipo con jugadores de otra categoría. Es de los mejores de Segunda con diferencia. Seguro que ellos saben que aquí van a sufrir, que no será un partido fácil y quizás ellos puedan notar ese hándicap que no dan conseguido victorias fuera y esperemos que eso pese, aunque no lo creo. Tenemos que aprovechar los máximos puntos débiles posibles en el equipo contrario".

"Después de la victoria contra el Rácing teníamos muchas ganas de afrontar el partido contra el Spórting y nos llevamos un palo duro. Es vital ganar al Granada para irte con buenas sensaciones, con 21 puntos, que son pocos, pero la Liga está igualada. Para mí es un partido clave. Si no ganas no disfrutas de las vacaciones. Llegas a casa y sabes que estás en una situación complicada. Es muy importante el duelo del sábado".

El primer capitán rojiblanco habló sobre la relación con su nuevo entrenador, Fran Justo. "La relación con Fran Justo es muy cercana. Es muy de hablar con el jugador, muy del día a día, te da y pide consejos. Tanto él como su cuerpo técnico llegaron con muchas ganas y están preparados de sobra. Está siendo una grata sorpresa porque no lo conocía. Tiene las ideas muy claras y creo que es el entrenador idóneo para sacar al Lugo de la zona baja".

"El míster lo que quiere es que seamos agresivos, ambiciosos y vayamos a ganar a cualquier campo. Se está reflejando en la manera de apretar, en ser agresivos en campo contrario, que defensivamente seamos un bloque sólido y poco a poco lo estamos consiguiendo. Estamos con déficit de puntos, pero poco a poco vamos por el buen camino y con todo bastante asentado para que todo vaya mejor", declaró.

"Para nosotros esta semana es muy importante. Desde que llegó Fran (Justo) creo que solo tuvimos una semana entera para trabajar. Tienes muchas más horas, muchos más entrenamientos y muchos más huecos para asimilar lo que el míster quiere. Con partidos no tienes ni opción para entrenar, solo hacer recuperación para llegar lo mejor posible a nivel físico y con temas de vídeos. Por eso esta semana tenemos tiempo, margen de mejora y está yendo bastante bien la semana para afrontar el partido con las máximas garantías".

Sobre su estado de forma, Barreiro reveló que padeció una rotura del ligamento lateral del tobillo, pero que ya está bien. "Estoy bastante bien. En las últimas semanas me encuentro mejor. Desde el partido del Burgos tuve bastantes problemas en el tobillo, tuve una rotura pequeña en el ligamento lateral. Ahora me estoy empezando a encontrar bastante bien en los entrenamientos".