El Manresa pone a prueba al Breogán

El Cafés Candelas Breogán necesita oxígeno; tanto por su situación en la tabla, penúltimo con solo dos triunfos en nueve jornadas, como por el calendario que le espera en las próximas jornadas -Baskonia y Real Madrid, los más inmediatos-. El equipo lucense acude este domingo (12.30 horas, al Nou Congost) con la esperanza de conseguir un resultado positivo, sería el primero a domicilio, que relaje una situación que ya empieza a ser preocupante.

La semana, como no podía ser de otra manera, tampoco ha sido normal para los de Lezkano. En esta ocasión no se produjeron nuevas ausencias por lesión -se mantienen las de Norel, Arco y Úriz- pero sí una baja definitiva, la del estadounidense Tarence Kinsey, que rescindió su contrato con la entidad breoganista.

Por lo tanto, una vez más el equipo lucense acude mermado con respecto a su rival, pero también tocado en su ánimo, porque la derrota sufrida el pasado fin de semana ante el Zaragoza no solo es de las que dejan huella, sino que dejó en evidencia, entre otros, los problemas que el Breogán tiene para controlar el juego, incluso en las situaciones más favorables.

Ante las urgencias del equipo breoganista, el Baxi Manresa afrontará el encuentro sin ningún tipo de presión, la tranquilidad que otorgan cinco triunfos en nueve jornadas, el premio a saber responder cuando realmente fue necesario. Y eso que los de Peñarroya no se han lucido precisamente ante su público. Cuatro de sus cinco victorias fueron logradas fuera del Nou Congost, aunque también habría que considerar que los catalanes han tenido como locales un calendario muy exigente. Así ,mientras superaron al Gran Canaria (86-79), cayeron ante Barcelona (78-88), Joventut (66-67) y Unicaja (87-96).

A diferencia de lo que ocurre con el Breogán, el conjunto de Peñarroya tiene muy claras cuáles son sus bazas, cuál es su filosofía y, sobre todo, quiénes son sus referencias. Y en este sentido, no hay duda de todo lo que representa el base Alex Renfroe, auténtico líder del equipo. Un jugador al que el hecho de ser el segundo de la liga que más asistencias reparte no le resta opciones para estar entre los mejores anotadores de la competición, concretamente es el séptimo con algo más de 14 puntos de media por encuentro. Además, dispone de un alto porcentaje de acierto en los tiros de tres puntos con un 45% (20 triples de 44 lanzamientos). Por lo tanto, no es de extrañar que Peñarroya lo utilice lo máximo posible hasta el punto de que solo Laprovittola y Dylan Ennis llevan más minutos de juego que el base del Manresa en toda la Liga ACB.

Breo y Manresa protagonizaron medio centenar de duelos directos: los lucenses solo ganaron ocho veces en tierras catalanas

Para apuntalar la amenaza desde el perímetro están Ryan Toolson y Pere Tomás. El primero, sobre todo, es un excelente complemento para el base, sabiendo aprovechar las ventajas que le otorga la preferente atención de las defensas rivales sobre Renfroe.

Y esto es una amenaza muy seria para las opciones del Cafés Candelas Breogán. No hay que hacer un gran esfuerzo de memoria para recordar que prácticamente en todos los encuentros disputados hasta el momento -salvo ante el Obradoiro-, los bases y escoltas rivales han terminado sino siendo decisivos, si no los más destacados de su equipo.

Posiblemente en el juego interior es donde el Cafés Candelas Breogán podría poner en apuros a su rival, ya que tanto Jerome Jordan como Volodymyr Gerun, ambos en buen momento y si su equipo sabe buscarlos debidamente, son jugadores que pueden imponerse a un juego interior que, desde luego, en el Manresa no tiene la solidez de su perímetro.