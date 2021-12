El CB Breogán está expectante ante la resolución que adopte el juez único de Competición con respecto a la suspensión del encuentro que el domingo debía haber disputado el equipo lucense en Bilbao a causa de la "imposibilidad de subsanar los problemas técnicos existentes para la visualización de uno de los relojes de posesión de 24" , según comunicó la ACB.

Que fue la ACB la que decidió suspender, además con mucha premura, el encuentro es un aspecto que desde el club lucense se quiso aclarar debido a informaciones erróneas de ciertos medios vascos, que dejaban entrever que el equipo lucense se había negado a jugar.

"Nosotros no podemos decidir nada. Fue la ACB la que decidió la suspensión del partido porque es la única que tiene potestad para ello. A nosotros ni nos preguntaron. El equipo y los aficionados, son los grandes perjudicados", comentó Tito Díaz, director general del club lucense.

En la entidad breoganista hay cierto malestar no solo por la suspensión, sino porque esas falsas noticias provocaron una reacción adversa entre los aficionados lucenses allí desplazados contra los dirigentes del Breogán. Incluso un medio de Bilbao, Radio Popular, publicó que "directivos del club lucense tuvieron que ser protegidos por la Ertzaintza ante los gritos de sus propios aficionados al grito de dimisión y de calificativos que no vamos a reproducir" Tito Díaz también negó este extremo. "Es cierto que nos increparon al grito de dimisión pero nada más, me acerqué al grupo les expliqué lo que había ocurrido porque tenían noticias que no eran ciertas y necesitaban una explicación", dijo.

Directivos fueron increpados por aficionados lucenses

En cuanto al hecho de que la ACB optase muy rápidamente, apenas 14 minutos, por la suspensión del partido, puede tener que ver con el hecho de que el Bilbao Básket ya es reincidente en la presente temporada. De hecho, en la segunda jornada, ante el Casademont Zaragoza, ya se jugó sin que uno de los marcadores de posesión funcionara. El domingo, sin embargo, la ACB no transigió al comprobar que, otra vez, el conjunto vasco no tenía marcadores de respuesto como obliga la normativa.

El juez único deberá resolver "si procede sancionar con la pérdida del partido, o si éste ha de celebrarse en otra fecha", como recoge el artículo 51.3 del Reglamento de Competiciones de la ACB.