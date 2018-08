Malena Mieres, portera: "El sueño es la absoluta"

Tiene 18 años, acaba de ganar el Europeo con la selección femenina sub 19 —"chegar e encher", resume entre risas— y mira hacia adelante sin pensar en imposibles. "Nuestro objetivo era ganar, no teníamos duda de que sí se podía conseguir", resume. Y mientras saborea el éxito —cuando la "locura" de emociones que la persiguen se lo permite— ya piensa en nuevos retos: "Ojalá llegar con la selección lo más alto posible, incluso a la absoluta, y subir con el Dépor a Primera. Este es el año, a la tercera, la vencida", dice. Y todo parece posible.

Empezó con el balón con cinco años con los prebenjamines del CD As Pontes. "Era un bebé. Jugaba siempre con mis amigos, me gustaba y mis padres me animaron", relata. Empezó como jugadora, lo de la portería le llegó por casualidad. "Me apunté a gimnasia rítmica, baloncesto... y cuando volví al fútbol en alevines les faltaba un portero y ahí fui", dice.

"Era la única niña. Siempre jugué rodeada de niños —hasta cadete— pero eran mis amigos y era una más, siempre genial", dice, y repasa años en los que aprendió mucho e hizo amigos de los que "no se van nunca".

Soy mucho mejor futbolista que antes. Todas lo somos

Pasó por el Friol, ya rodeada de chicas, y llegó el salto al Deportivo. "Era el sueño, y cuando llamaron a mi madre y me lo contó empecé a saltar y gritar", recuerda. Una imagen similar que la que vivió con la selección. "Estaba en el colegio y cuando vi la convocatoria empecé a llorar", dice la joven.

"Hicimos un grupo muy humano, fue una experiencia increíble y ojalá se repita. Aprendí muchísimo. Soy mucho mejor futbolista que antes. Todas lo somos", expresa, mientras asegura que no hubo momentos duros.

"Cuando me dijeron que iba a jugar no me lo creía. Yo no era titular. Pero me sentí súper segura", indica. Y se puso bajo los palos contra Francia. "Era el pase a semifinales", dice. "Cuando ganamos se te pasan mil cosas por la cabeza. Fue una de las mejores sensaciones de mi vida. Estoy contentísima", dice una joven que lucha por congelar los instantes, aún borrosos, para recordarlos siempre. "Aún no me lo creo", indica.

Entre recepciones e hitos para el fútbol femenino

La gran repercusión que tuvieron las jugadoras las pilló un poco por sorpresa. "Había un montón de gente en Madrid y de medios y no es habitual, es un paso para el fútbol femenino. Está claro que se necesita más apoyo y más visibilización pero si sigue así en el deporte rey va a tener mucha importancia la mujer", dice

De Luis Enrique a casa

En las Rozas, las jugadoras vivieron una recepción en la que participó el nuevo entrenador de la selección absoluta masculina y el viernes la pontesa tendrá una cita en casa. El Concello programó una recepción a las 12,00.