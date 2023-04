El Málaga, primer match ball

El primero de los partidos sin vuelta atrás, sin colchón que palíe una temporada desastrosa, de esas que cualquier aficionado desea no conservar en la memoria. El duelo de este domingo (14.00 horas) ante el Málaga es el primer match ball para un Lugo que no seguirá siendo equipo de Segunda División si no gana a los andaluces y, a última hora de la tarde, el Rácing se impone al Granada en Santander. El reto de los hombres de Íñigo Vélez será, por tanto, alargar la agonía al menos hasta el duelo de El Molinón del 1 de mayo.

Pero para seguir vivos siete días extra debe acabar con la racha de quince partidos sin ganar. Debe sumar los tres puntos de una tacada por primera vez en la segunda vuelta, en un 2023 aciago.

Se agarrarán los rojiblancos a su mejoría con Íñigo Vélez en el banquillo. Se aferrarán a su talante competitivo en casa, donde cosecharon tres empates con el preparador vitoriano -ante el Rácing (1-1), la Ponferradina (0-0) y el Tenerife (0-0)-, y a que el ataque dé el paso adelante que debe dar para emular a una zaga que ha sido fiable al lado del Miño.

La responsabilidad de no igualar la peor crisis de resultados en Segunda -data de la campaña 2020-2021 cuando estuvieron 16 partidos sin ganar entre las jornadas 23 y 39- la tendrá una ofensiva que no ha carburado en todo este año.

Apenas cuatro tantos en lo que va de año. Cuatro goles en quince encuentros es el bagaje de un ataque huérfano desde que se marchó Chris Ramos, un delantero para el que no encontraron repuesto ni en la dirección deportiva encabezada por Wagner Molina, ni el banquillo de Joan Carrillo o el propio Vélez, los dos técnicos que no tuvieron al gaditano en su vestuario.

Jugadores como Sebas Moyano, Javi Avilés, Cuéllar, Baena o el recién recuperado Manu Barreiro deben mejorar su eficacia para resolver un partido difícil ante un rival, el Málaga, que llega pleno de moral al Ángel Carro.

Parecían desahuciados hace un mes los andaluces. Estaban a diez puntos de la salvación. Cuatro partidos después han reducido la distancia a cinco y un triunfo sumado a una derrota del Rácing frente al segundo de la tabla la situaría a dos puntos.

Con semejante acicate saltarán al césped del estadio del Miño jugadores de la calidad de Rubén Castro, Fran Sol o Jozabed.

Para tratar de evitar que el ataque malagueño funcione, Íñigo Vélez mantendrá su defensa de cinco hombres. Con Whalley bajo palos, los carrileros podrían volver a ser Loureiro en la derecha y Andoni López en la izquierda. Por dentro volverían Alberto Rodríguez y Pantic, con Xavi Torres como tercer central y primer centrocampista para sacar la pelota desde atrás.

Por delante, la ausencia de Gui Guedes por sanción podría dejar el sitio para que Clavería aportara su despliegue físico en el centro del campo. Carbó, Señé y El Hacen se disputarían los otros tres puestos. De entrar el ex del San Fernando sería el pivote, mientras que si son el mauritano y el ex del Celta y Cultural Leonesa los dos serían los volantes con Clavería en el círculo central.

Por delante, en la doble delantera, parece tener un sitio asegurado Javi Avilés. A su lado podría repetir Ángel Baena, aunque también cuenta con opciones el talento para el desborde y la finalización de Sebas Moyano. Manu Barreiro, de estar al cien por cien, aportaría su capacidad para ejercer de delantero-boya.