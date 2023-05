Una colección de récords negativos que pueden aumentar si la nefasta temporada del CD Lugo sigue su curso. Si el club rojiblanco está inmerso en su peor crisis de partidos sin ganar —diecisiete ya—, confirmó su regreso a la tercera categoría del fútbol nacional tras once años ininterrumpidos en Segunda División, y puede ser el peor colista de la categoría si no suma tres puntos en los próximos cuatro partidos, si no gana ninguno de sus compromisos hasta el final de campaña será el primer equipo desde que hay Liga de 22 en la categoría de plata en no lograr ningún triunfo en una vuelta completa.

Porque el Lugo es el único de todos los equipos de la actual Segunda que no sabe lo que es ganar en esta segunda mitad del campeonato. De no vencer en alguno de los cuatro compromisos que le restan hasta la jornada 42 —Andorra y Huesca en el Ángel Carro y Granada y Burgos a domicilio— batirá un récord negativo que está vigente desde la temporada 1995-1996.

Aquella campaña, todavía con 20 equipos en la categoría y 38 jornadas de Liga, el Atlético Marbella fue incapaz de imponerse en un duelo en una vuelta completa, en este caso la segunda de aquel curso futbolístico.

El conjunto marbellí —desaparecido en 1997 y refundado bajo el nombre de Unión Deportiva Marbella— acabó colista con 21 puntos y un balance de 4 victorias, 9 empates y 25 derrotas y enlazó una racha de 23 duelos sin sumar los tres puntos de una sola tacada. Su último triunfo fue en la jornada 15 en Almería (2-3), cuatro partidos antes de finalizar la primera vuelta.

Casi tres décadas después, el Lugo podría ser el siguiente equipo en no ganar en una vuelta completa —el último triunfo rojiblanco data de la jornada final del primer tramo de la campaña en casa ante el Granada—, aunque no estará tantos partidos sin ganar como los andaluces, ya que situaría su plusmarca negativa en 21 encuentros sin triunfo, dos menos que aquel Atlético Marbella.

Desde que hay Liga de 22 equipos —la primera fue en la campaña 1997-1998— siempre hubo clubes que lograron, al menos, un triunfo en la segunda vuelta.

El peor guarismo data de la 2008-2009, cuando el Sevilla Atlético solo ganó un partido en cada una de las mitades de la temporada. El filial sevillista ganó a la Real Sociedad —por aquel entonces en la categoría de plata— por 1-0 en la jornada 6 y se impuso al Girona 2-1 en la 35.

El conjunto lucense tendrá que mejorar su rendimiento en los últimos cuatro partidos para no ser el peor Lugo en Segunda División. El conjunto del Ángel Carro cuenta con el descenso de la campaña 1992-1993, cuando acabó antepenúltimo con 25 puntos —era una Liga de 38 jornadas— producto de 7 victorias y 11 empates. El actual equipo rojiblanco suma 5 victorias y 12 igualadas, por lo que precisa de al menos dos resultados positivos para no ser el peor Lugo de su historia en Segunda.