Majo Corral: "Jugar en Lodz contra Polonia va a ser espectacular"

María José 'Majo' Corral (Lugo, 1/1/1991), colocadora de la selección femenina española de voleibol, declaró a Efe que el partido de octavos de final que disputarán este domingo ante Polonia en el Atlas Arena de Lodz "va a ser espectacular".

"Jugar en Polonia, contra Polonia, será espectacular porque la afición allí es brutal. El pabellón se llena (el Arena de Lodz tiene una capacidad para 13.400 espectadores) y el voleibol es uno de los principales deportes del país. Además jugamos hace seis años un premundial en ese mismo pabellón y también contra Polonia", recordó en conversación telefónica horas antes de desplazarse desde Bratislava a Lodz.

Majo admitió que el choque de octavos "va a ser muy difícil". "Todo va a depender de lo que nosotras seamos capaces de dar", opinó.

La internacional lucense se mostró "contenta" con su rendimiento en su primera participación en la máxima competición continental y "satisfecha" con lo realizado en la primera fase. "Creo que hemos llevado una línea ascendente, compitiendo a nuestro nivel y pasando a octavos de final que era nuestro objetivo".

"Es verdad -prosiguió- que el partido contra Suiza (3-2) nos costó un poco más porque sabíamos que teníamos mucha presión, que era un partido que no podíamos dejar escapar. Pero hemos ido creciendo según avanzaba el torneo".

Según Majo, en el debut, ante Eslovaquia (0-3) podían "haber hecho más". "Dejamos escapar los dos primeros sets que los teníamos para ganar después del punto veinte, cosa que no ocurrió después. En cambio, contra Suiza íbamos perdiendo por dos sets y conseguimos darle la vuelta. Y contra Bielorrusia hicimos muy buen partido (3-1)", analizó.

Precisamente ante las helvéticas Corral cometió dos faltas de retención consecutivas, algo inusual en una colocadora con 128 partidos internacionales.

"No, no eran nervios. Hace unas dos semanas tuve un edema óseo en la muñeca y tengo que jugar vendada, lo que no me permite tener mi gesto de pase ya que al colocar tienes que flexionar mucho la muñeca y hasta que no tengo la mano caliente me cuesta coger el toque", reveló.

"Tanto yo como Pascual (el seleccionador) -continuó- sabíamos que al entrar desde el banquillo podía costarme un poco más y eso fue lo que sucedió en las dos primeras faltas. Son cosas que pasan en un partido. Lo que hay que hacer es mantener la cabeza fría y seguir adelante. Ahora no tengo dolor porque juego vendada pero, insisto, mi gesto de colocación no es el natural".

"Lo que hay que hacer es dar gracias porque hay gente joven que nos aporta mucho, como la otra colocadora (Ariadna Priante, de solo 17 años) que está haciendo un trabajo excelente", alabó.

Al término de este Europeo, Majo se incorporará al Galati rumano, su nuevo destino en el extranjero, tras militar la pasada temporada en el Jose Moreira portugués. "Me fui de España con 21 años después de haber jugado en el Voley Murcia. estuve dos años en el Charleroi belga y tres campañas en equipos franceses. ¿Volver a España?. ¡Pues claro!. Si la oportunidad surge y deportivamente me compensa, no lo dudaría", aseguró.