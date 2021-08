Mauro Pérez confía en que el Lugo pueda inscribir ya a todos sus futbolistas

El director deportivo del Lugo, Mauro Pérez, expresó su confianza en que el equipo gallego pueda inscribir a todos los futbolistas para la primera jornada de LaLiga SmartBank y, en consecuencia, cumplir con el límite salarial.

El Lugo es uno de los equipos que está pendiente de que prospere el acuerdo entre LaLiga y el fondo internacional CVC, que inyectaría 2.700 millones de euros en la competición y los clubes, de los cuales 9,6 millones acabarían en la entidad rojiblanca.

"Yo creo que 30 de 42 equipos (del fútbol profesional) tendremos problemas si no se resuelve algo en breve. Todos los equipos están trabajando en poder resolverlo, el club me consta que está trabajando al máximo y entendemos que no tendremos problema para el domingo ante el Oviedo tener inscritos a todos los futbolistas", comentó Pérez.

El responsable del área deportiva del Lugo se refirió a esa situación en la presentación del centrocampista Josep Señé.

Señé: Aspiramos a mejorar los resultados de los últimos años"

En ella explicó que el Lugo buscaba un delantero como Joselu Moreno, "de movilidad, de ir al espacio", que llega cedido al club.

El conjunto gallego está a la espera de la incorporación de un lateral derecho, aunque el director deportivo advirtió de que habrá que esperar hasta la recta final del mercado para poder cerrar su fichaje.

SEÑÉ. Josep Señé, nuevo futbolista del Lugo, elogió la continuidad del equipo en LaLiga SmartBank, sólo por detrás del Alcorcón, dijo que es de admirar y apuntó esta temporada deben aspirar "a mejorar los resultados de los últimos años".

"Tenía muy buenas referencias de este club y estoy muy cómodo, adaptado al ritmo, al funcionamiento del equipo. El club lleva diez años seguidos en la categoría y es algo de admirar, quiere decir que se hacen las cosas bien", comentó en una rueda de prensa telemática.

Señé, que firma por dos temporadas con el Lugo, aseguró que esta campaña el equipo debe pasar menos apuros que en las anteriores para lograr la salvación.

"Aspiramos a mejorar los resultados de los últimos años. Creo que por nombres y plantilla, el equipo del año pasado podía haber quedado mejor en la clasificación y al final tuvieron que luchar por la salvación y lo consiguieron. Este año, el objetivo será la salvación y luego ya veremos. Hay que ir partido a partido", declaró.

El nuevo jugador del Lugo dijo que se encuentra "cómodo en cualquiera de las posiciones del medio del campo", si bien matizó que "estando más cerca del área rival es cuando los números son mejores".

Señé consideró clave que el Lugo sea "muy sólido" en defensa, porque es "vital en la categoría", y aprovechar sus "armas en ataque".

Mauro Pérez indicó que el equipo gallego estaba "muy interesado" en la contratación de Señé.

"Entendíamos que era el futbolista que nos hacía falta para completar el medio del campo. Tiene buen manejo de pie, dominio del juego aéreo, del balón parado, y es un jugador de mucho recorrido, de pisar las dos áreas. Viene en propiedad por dos temporadas y entendemos que nos tiene que dar mucha alegría", arguyó.