Lydia Giomi, la séptima en llegar al nuevo Ensino

El Durán Maquinaria Ensino confirmó este martes la séptima incorporación de su proyecto para la temporada 2022-23: la estadounidense, aunque nacida en Tenerife, Lydia Giomi (2 de diciembre de 1997), hija del exbreoganista Mike Giomi, y que pretende reforzar el juego interior del equipo lucense gracias a sus casi dos metros de estatura.

Tras varios años a la sombra en la pista debido a la competencia de primer nivel —jugó en equipos como Herbard, Sedona Prince o Nyara Sabally, todos de EE.UU.— aunque con un peso importante en los vestuarios, Lydia Giomi vivió el pasado año su primera experiencia europea cuando recaló en las filas del Spar Gran Canaria, en la misma tierra donde su padre se hizo un nombre. Allí promedió 9,1 puntos, 8,5 rebotes y 12,1 créditos de valoración, números que le convirtieron en una de las referentes del equipo y de su posición en la Liga Femenina Endesa.

Su padre, Mike Giomi, fue jugador del Breogán en dos etapas: 1990-91 y 1994-95. En la campaña 1990-91 llegó al club para ocupar el puesto de Claude Gregory y se fue sustituido para los play off por Jim Rowinski. Quizá por ello la estadounidense ha tomado la decisión de continuar su aventura europea en Lugo, una ciudad de puro baloncesto y donde su padre dejó un muy buen recuerdo.

En palabras de Xavier López, entrenador asistente en Oregón durante toda la etapa de Giomi en Estados Unidos, «es una interior que corre muy bien la pista, defiende bien y protege el aro». Su fuerza suplirá las ausencias de jugadoras como Sofía da Silva y Chatrice White, que se desvincularon del club hace varias semanas.

Su primera experiencia europea ha sido sin duda uno de los motivos por los que la dirección deportiva del Ensino ha apostado por la incorporación de una jugadora que destaca por su liderazgo dentro y fuera de la pista, algo que el nuevo Ensino necesita si quiere mejorar sus registros de la última temporada.

La penúltima en llegar

La llegada de Lydia Giomi no cierra, de momento, la plantilla del Durán Maquinaria Ensino de cara a la próxima temporada. De hecho, está previsto que el club anuncie una nueva incorporación, quizá la última, la próxima semana.



Fernán Varela, en el aire

Pese a que todavía no es oficial, Fernán Varela, que cogió el equipo a mitad de la pasada temporada, no seguirá en el banquillo lucense como máximo responsable, como informó este periódico la semana pasada.



Séptima llegada

Giomi se une a la lista que forman Ana Olaeta, Paula Ginzo, Blanca Millán, Esther Castedo, María Martiáñez y Lorena Segura.