Lukovic podría ser baja durante varias semanas

Marko Lukovic causará baja en el encuentro liguero del próximo sábado (18.00 horas) en Santiago ante el Obradoiro. El jugador ya no se entrenó con el equipo a causa de un golpe en la rodilla que le produjo un edema y que le produce dolor e inestabilidad.

Las pruebas médicas necesarias para determinar el alcance de la lesión se realizarán este jueves, pero en principio las previsiones no son optimistas y cabe la posibilidad de que su baja pudiera prolongarse durante varias semanas.

En este caso, sin Lukovic, la plantilla del Río Breogán sufriría un desequilibrio evidente. Además de perder a un jugador de 2,07 metros de estatura en un equipo donde no sobran precisamente los centímetros, la posición de "cuatro" quedaría muy debilitada, con un sólo jugador en la misma, Toni Nakic, que suele alternar esa con la de alero. Lukovic lleva una media esta temporada de 7,1 puntos -es el cuarto anotador del equipo- y 3,7 rebotes, faceta en la que sólo se ve superado por Ethan Happ (7,9) y Nemanja Nenadic (4,2).

Por lo demás, el club lucense mantiene cierta prudencia con respecto a las consecuencias de la dolencia del jugador. Así, el director general, Tito Díaz, comentaba al respecto que "hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación y también al diagnóstico médico", y reconocía que efectivamente se estaba atento a las posibilidades que puede ofrecer el mercado actualmente en esta posición. "Nuestra obligación es estar siempre al día de la situación del mercado y de todo lo que puede surgir. En torno a la situación de Marko Lukovic está claro, si no mejora en cuatro o cinco días, entraríamos en el mercado. Es decir, si va a ser baja una o dos semanas no habría una incorporación; si es para más tiempo, sí".

El regreso de Sergi Quintela

Mientras Lukovic está prácticamente descartado para el choque ante el Obradoiro, el capitán del equipo lucense, Sergi Quintela, podría reaparecer. El lucense ya se ejercitó este miércoles con el resto de los compañeros. Si no surgen complicaciones en los próximos días, Sergi Quintela estará a las órdenes de Veljko Mrsic aunque con las limitaciones propias, sobre todo en cuanto a ritmo, después de una larga ausencia.

El escolta lucense lleva, a causa de una lesión en la fascia plantar, dos meses y medio fuera de la competición. El último partido que disputó fue el 14 de enero en Málaga, en partido correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta. Desde aquella fecha, Sergi Quintela se ha perdido, por lo tanto, los siete últimos partidos que ha disputado el Río Breogán.

El Obradoiro, al completo

En el Obradoiro, en principio Moncho Fernández podrá disponer de todos sus jugadores. En la pasada jornada, ante el Tenerife, reapareció el alero David Walker después de una larga ausencia. De hecho, no había vuelto a jugar desde el encuentro en Lugo ante el Breogán y en este sólo estuvo en pista poco más de tres minutos.

Además, hace dos jornadas debutó con el equipo compostelano el pívot australiano, de 24 años de edad y 2,08 metros de estatura, Will Wagnay, que llegó como sustituto del lesionado Dragan Bender. Wagnay, en los dos encuentros disputados, ante Zaragoza y Tenerife, alcanzó una media de 3 puntos y 6,5 rebotes, confirmando lo que se esperaba fundamentalmente de él, que reforzara el rebote, faceta deficitaria en el conjunto de Moncho Fernández, sobre todo tras la baja de Bender.

El Obradoiro intentará mantener ante el Río Breogán la buena trayectoria esta temporada como local. De sus once triunfos, seis los consiguió a favor de ambiente, donde perdió el mismo número de encuentros. Hay que tener en cuenta un par de aspectos que potencian su buen desempeño como local, de sus seis victorias dos de ellas fueron conseguidos ante dos de los tres equipos que comparten las primeras plazas de la Liga, Barcelona y Baskonia. Y no sólo eso. Además, también hay que tener en cuenta que en el Fontes do Sar sólo han ganado equipos situados por encima de la octava plaza.