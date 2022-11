Un lujo de partido en el Pazo

El duelo que este domingo (20.00 horas, en el Pazo dos Deportes de Lugo) enfrentará a Río Breogán y a Valencia Básket está sobrado de alicientes. En realidad todo apunta hacia un partido especialmente atractivo, sobre todo para los aficionados.

Por un lado, está el momento del equipo local, que llega después de dos meritorios triunfos, pero además, y especialmente en el último, con un convincente nivel de juego. La posibilidad de encadenar tres triunfos, reto que no se consiguió en la pasada temporada, y de llegar al parón en la competición con un balance, que sería extraordinario, de 5-2, son dos especiales motivaciones para los de Veljko Mrsic.

Además, enfrente está una de las plantillas más potentes de la Liga Endesa, un Valencia que, desde luego, parte como favorito pero que ya sabe de las exigencias que implica ganar en el Pazo. A pesar de su habitual superioridad los taronjas solo ganaron en Lugo en una de sus últimas siete visitas.

El Río Breogán y el Valencia han acostumbrado a los espectadores a duelos espectaculares, no hay más que recordar la exhibición de Dzanan Musa en la pasada temporada, o antes la de Charlie Bell e incluso con anterioridad las de César San Martín o de Calvin Roberts. A priori, en esta temporada no parece que el Río Breogán vaya a disponer de un jugador tan desequilibrante como los mencionados anteriormente, pero es que el juego de los de Mrsic se viene distinguiendo por el trabajo de equipo, que además marca en las últimas jornadas una interesante evolución que tiene su primer reflejo en la defensa.

Alineación del partido. EP

El Río Breogán es el tercer equipo que menos puntos encaja en la Liga Endesa y va a necesitar redondear ese trabajo porque enfrente estará un equipo que anota con facilidad , que puede hacer daño desde cualquier posición. El Valencia es el quinto conjunto en anotación de la Liga –más de 84 puntos por encuentro– y también uno de los que más triples consigue en cada jornada, casi diez por partido. Un equipo con especialistas como Prepelic, Harper o Jones en el perímetro y un juego interior en el que destaca la calidad y versatilidad de Dubljevic, es el máximo reboteador de su equipo y el segundo en triples anotados, quien será todo un reto para los interiores breoganistas, sobre todo teniendo en cuenta que el montenegrino estará acompañado por jugadores como Kyle Alexander o Jaime Pradilla.

Está comentado todo lo bueno que implicaría un triunfo para los locales. Para el Valencia la victoria implica no perder contacto con los equipos de cabeza y, sobre todo, no empezar a complicarse sus opciones de cara a la Copa del Rey, no tanto por su clasificación pero sí por su objetivo de hacerlo como cabeza de serie.

Antecedentes ► 32 Partidos

Breogán y Valencia se enfrentaron en la máxima categoría en 32 ocasiones con 20 triunfos valencianos. En los 16 partidos que jugaron en Lugo, 9 victorias fueron para el Breogán que, además, ganó en seis de las últimas siete visitas de los taronja.

Valencia Básket ► Undécimo en la tabla con tres triunfos y otras tantas derrotas

El equipo de Álex Mumbrú se impuso en sus visitas a Sevilla (78-93) en la primera jornada y a Santiago (98-103), mientras que cedió en la pista del Surne Bilbao (71-65). En su cancha, ha ganado al Joventut (101-97), pero ha caído frente a Ucam Murcia (74-75) y Barcelona (80-92).

Ataque ► 9,8 triples por partido

El Valencia presenta el quinto mejor ataque de la Liga con una media de 84,3 puntos por encuentro. Es uno de los equipos que más anota en los lanzamientos de tres puntos con casi 10 triples (9,8) por partido. El Breogán, por su parte, presume de ser el tercer equipo que menos puntos lleva encajados de la Liga con una media de 72,6 puntos. Sólo el Joventut, en la tercera jornada de competición, fue capaz de anotar ante el Breogán más de 71 puntos.

Oído a... ► Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán: "Lo bueno de este deporte es que no siempre gana el dinero. Creo que podemos ganar a cualquiera"

Incorporaciones ► Álex Mumbrú y cinco jugadores son nuevos este año en el Valencia Básket

Álex Mumbrú sustituyó a Joan Peñarroya en el banquillo. En cuanto a jugadores, el club valenciano realizó cinco incorporaciones. Tres de ellas proceden de la Liga Endesa: el base Jonah Radebaugh, el ala-pívot James Webb III y el pívot Kyle Alexander, que proceden del Tenerife, Murcia y Fuenlabrada, respectivamente. Jared Harper llegó desde la G League y Chris Jones lo hizo desde el Asvel francés.