El juzgado de los Social número 3 de Lugo celebró este jueves la vista por el despido del exentrenador del CD Lugo Luis César Sampedro, que reclama al club que preside Tino Saqués un total de 216.000 euros. En esta cantidad, incluye salarios y primas, entre ellas la permanencia de este año "si se produjera".

El juicio se prolongó por espacio de tres horas y en él testificaron tres jugadores y un técnico del equipo rojiblanco, por parte del club lucense, y varios peritos ajenos a la entidad presentados por el letrado del técnico arousano.

Luis César Sampedro, que sustituyó en el banquillo a Mehdi Nafti en el mes de marzo de la pasada, temporada cerró su segunda etapa en el Lugo sin victorias en ocho partidos. Los tres primeros fueron empates y los últimos cinco, derrotas. Como resultado, el Lugo cayó a puestos de descenso, con 36 puntos a falta de siete jornadas. El despido se produjo, por tanto, un mes y medio después "por dejadez de funciones" .

Esto motivó su despido y la llegada del actual técnico, Rubén Albés. La práctica habitual en los clubes de fútbol es que no se llegue a la instancia judicial tras una destitución. No le interesa normalmente ni al club no al técnico que se marcha, a efectos de encontrar pronto otro lugar donde trabajar sin el cartel de conflictivo. Sin embargo, en este caso no hubo acuerdo y ambas partes se vieron ayer en el juzgado.

Luis César reclama al CD Lugo la nómina completa hasta final de temporada y la prima por la permanencia conseguida por su sustituto. Como tenía un año más de contrato, en la cantidad reclamada incluye la nómina de la temporada actual y la permanencia, si se produjese. En total: 216.000 euros.

En la vista intervinieron, como testigos aportados por la entidad presidida por Saqués tres jugadores y un técnico. En sus testimonios, reflejaron que no se hacía trabajo en los entrenamientos ni se preparaban los partidos. Por parte de Sampedro, varios entrenadores dijeron lo contrario, aunque estos son ajenos al club. Ahora será el juzgado el que decida.