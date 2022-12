Luis Eusebio: "Haremos un esfuerzo para difundir la caza entre los jóvenes"

EL lucense (62 años) fue nombrado ayer presidente de la Federación Galega de Caza en la asamblea constituyente celebrada en Santiago tras la retirada, la pasada semana, del otro candidato.

Ha sido vicepresidente en los últimos años con Javier Nogueira, que deja el puesto. ¿Qué líneas va a adoptar en este mandato de cuatro años?

Asumo el trabajo realizado hasta la fecha y dentro de esa línea de trabajo creo que hay mejorar la percepción que tiene la sociedad de la caza y el cazador. La sociedad actual no comprende muy bien la caza, encasilla a los cazadores como consecuencia de imágenes, perfiles que desde luego no son reales en absoluto para el cazador. Los cazadores somos el reflejo de la sociedad. Hay peones e ingenieros, empresarios y asalariados, ganaderos y veterinarios. De todo. Gente con preocupaciones y comparte sus alegrías. Lo digo porque a veces me dicen a mí que no tengo el perfil de cazador.

¿Por ser profesor de veterinaria?

Sí, por ser veterinario, por no ser bebedor, malhablado y violento. Los cazadores, en general, no son bebedores, ni malhablados ni violentos. Habrá alguno que sí lo sea pero no en general. La percepción que tiene la sociedad no es la real. Tenemos que esforzarnos en que nos conozcan, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Tal y como somos.

¿En qué más se van a centrar?

En la promoción de las actividades cinegéticas deportivas, las de competición y las de entretenimiento. Haremos un esfuerzo para difundirlas entre el sector más joven, para que se inicien en este mundo, así como en el deporte adaptado y por supuesto en mujeres. La caza en el sector femenino es algo minoritario. Hay algunas mujeres que practican la caza, muy bien y con mucha responsabilidad. Y estaría bien que empezasen a tener un peso importante en la federación.

Habla de cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre la caza. Hubo cierta tensión estos últimos años pero parece que se ha relajado la situación.

Ha bajado en el ambiente más próximo. Me refiero, en todo el norte peninsular, con la dispersión de la población, en el medio rural nos entienden mejor porque participan más. En todos los ayuntamientos gallegos hay al menos una sociedad de caza. Incluso más que el todopoderoso fútbol, porque no todos los ayuntamientos tienen un club de fútbol federado. La caza sí. Eso hace que en el medio rural se nos conozca más, porque el propio vecino es el cazador, y por eso se le conoce mejor que en las grandes ciudades. Dicho esto, la percepción de la caza está muy distorsionada. Las personas que no nos conocen de cerca sí tenemos que hacer un esfuerzo para que nos conozcan, y otros nos han presentado mal. Grupos animalistas, muy activos en redes sociales, hay que reconocerles ese mérito, y a veces nos dibujan de una manera que no nos corresponde. Como personas violentas, irresponsables, maltratadores de animales, etc. Y en absoluto es así. No podemos permitir que otros hablen de nosotros.

Usted es profesor de veterinaria y cazador. ¿Entiende que exista gente que lo vea como una incongruencia?

No existe incongruencia. Me tengo por una persona responsable y respetuosa con el medio ambiente y con los animales. Si buscan a alguien para maltratar a un animal doméstico o silvestre que no cuenten conmigo. En ningún caso. Soy consciente que los animales de renta se crían para abastecer los mataderos y los supermercados de carne. Sé que los animales silvestres tienen que tener una gestión y un aprovechamiento cinegético, porque si no, pasa lo que ocurre: exceso de jabalíes, se arrasan las cosechas de maíz, hay accidentes de tráfico, etc. Hay que regularlos. Y ahí está la caza pero no desde ahora, desde antes del neolítico. Es un aprovechamiento de un recurso sostenible y hay que hacerlo de una manera respetuosa y reglada. El furtivismo no entra dentro de la mente de un cazador del siglo XXI. Eso son hechos pasados, execrables y que debemos evitar.

¿Limitar la caza del lobo deriva en otros problemas?

Hay que recordar que el lobo es una especie cinegética que no se caza, y no se caza por la situación que tiene la población, pero nada más. El lobo necesita gestión, y no podemos aplicar la misma gestión en Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León, donde la población del lobo es vigorosa y aumenta cada año, que en la cuenca mediterránea. Allí no hay lobos, se ve algún ejemplar de forma esporádica que no causa daños. Tomen las medidas para que allí pueda crecer la población, para que se consolide una población lobuna. Pero no podemos hacer la misma gestión en Valencia que en Lugo.

Comentaba antes la poca presencia femenina dentro de la caza. ¿Por qué se da esta situación?

Creo que es por una costumbre ancestral. Incluso no tan antigua. Yo acompañaba a mi padre para cazar. Amigos míos también. Nos iniciamos cazando con nuestros mayores. Esta situación no se producía con las chicas precisamente por ser mujeres. Era una situación de costumbre en algún momento que no tiene ningún tipo de justificación. Poco a poco se van incorporando a la caza y son muy bien recibidas por las cuadrillas en las que se integran. Disfrutan mucho de la actividad cinegética.

Parece que no hay, por tanto, relevo generacional en la caza.

De momento no, y por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque la sociedad nos vea tal y como somos. Un muchacho que vive en una ciudad y ve el perfil que le dicen del cazador, un perfil de una persona no muy deseable como imagen, a lo mejor le retrae. Si nos ve como lo que somos, personas normales, un médico y un fontanero, con sus preocupaciones, pasando un buen día en el campo, sin meterse con nadie, sin tener violencia ni física ni verbal con nadie, a lo mejor ya les gusta más. Aquello, por ejemplo, de seguir el rastro de un jabalí y luego lo cazas o no lo cazas. Cuando cazas uno se han ido muchos. Es una perspectiva distinta. Si la imagen que dan es que todo es violencia, sufrimiento y sangre, ante eso ni yo me ilusionaría en ser cazador. Detrás de la caza hay muchísimo más que eso.