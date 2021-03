Luis César: "Ante el Sabadell vi a mis jugadores superados e irreconocibles"

El entrenador del Lugo, Luis César Sampedro, admitió que el domingo ante el Sabadell (0-1) vio a sus jugadores "superados e irreconocibles" tras el gol del cuadro catalán a los 12 minutos y aseguró que ahora están con "energía" para cambiar la dinámica el jueves en su visita a la UD Las Palmas.

"A los jugadores les veo mejor que ayer, que había mucho abatimiento porque era un partido que lo teníamos señalado en rojo. Veníamos de dos partidos con más méritos que puntos y lo señalábamos como el encuentro del despegue. Pero ya estamos recuperados. Las euforias y las depresiones uno elige lo que duran. Hay que ser expertos en olvidar", comentó.

En una rueda de prensa telemática, indicó que "se trata de aprender y avanzar" y, en ese sentido, afirmó que el partido con el Sabadell supuso un gran aprendizaje. "No podemos entrar en debacle por un resultado inesperado en el minuto 12. Vi a mis jugadores superados e irreconocibles. Nos hemos mirado en el espejo y todos coincidimos en que no pasaba en la previa por nuestras cabezas otra cosa que no fuera la victoria y fue un mazazo", confesó.

Consideró que "a nivel emocional y futbolístico" el gol del Sabadell "fue un cóctel explosivo" y los jugadores hicieron "la guerra por su cuenta" para intentar levantar el marcador.

El equipo se ha estancado en la clasificación y, aunque tiene margen sobre el descenso, advirtió de que necesitan cortar la serie de nueve partidos sin ganar en que están inmersos (9 puntos de 45).

"Estamos a tiempo de sobra, pero hay que ir resolviéndolo", dijo respecto al objetivo de la permanencia en LaLiga SmartBank.

Luis César reconoció que ante el Sabadell hubo "mucha precipitación" por parte de todos los jugadores, que atacaron de "manera previsible". "No hay días buenos y malos, hay días en que aprendes más. Ese partido nos enseñó más cosas que el del Castellón. Esto es un proceso, hay que mirar adelante y mejorar lo que hicimos el otro día porque hay mucho margen", comentó.

El Lugo se enfrentará este jueves a la UD Las Palmas, que aventaja en cuatro puntos al conjunto coruñés. "Los partidos son todos muy difíciles. Hay equipos muy poderosos, los tres de arriba, pero después cualquiera le puede ganar a cualquiera. No hay rivales accesibles ni asequibles, tengo respeto a todos, pero miedo, a ninguno, porque este equipo puede ganarle a cualquiera", sostuvo.