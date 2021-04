Luis César: "No sé por qué no se pitó el penalti"

El entrenador del Lugo, Luis César Sampedro, consideró que el 2-0 fue un castigo excesivo para su equipo ante un rival que se mostró más eficaz en las áreas. A su juicio, el encuentro estuvo marcado por dos acciones: el gol tempranero del Real Mallorca y el penalti no señalado por la mano de Raíllo.

"No sé porqué no se pitó penalti. El VAR es un individuo que está en una pantalla, no una máquina, que a veces lo pasa peor delante de la pantalla que en el campo. Tiene que decidir y no se puede equivocar y es difícil gestionar eso porque es algo nuevo. Hay cosas que no se comprenden. La mano es increíble, separada del cuerpo. El ser humano dice que no es intencionada, cuando no tienen por qué serlo. Y no entiendo porque el árbitro no va a verlo porque entiendo que cuatro ojos ven más que dos. Igual que aún no sé porqué nos anularon el gol ante el Málaga", destacó el entrenador arousano.

"El partido, lamentablemente, empezó de la manera que no deseábamos ante un rival tan poderoso. Fue doloroso. Después vimos a un equipo que se soltó y que buscó el empate. Tuvo dominio y aproximaciones, no muchas ocasiones, pero hicimos cosas para marcar algún gol. El marcador es demasiado castigo", detalló Luis César, para quien "el Mallorca fue mejor que el Lugo porque fue más dañino en las áreas".

El técnico del Lugo reconoció sentirse "esperanzado" con la actitud y el juego del equipo pese a que "tiene la moral tocada" y considera trascendental el siguiente encuentro en casa ante un rival directo como el Alcorcón. "Nos espera ya el Alcorcón. Ese día está marcado en rojo en nuestro calendario", señaló.

LUIS GARCÍA PLAZA. El preparador del Real Mallorca, Luis García Plaza, indicó que: "Fuimos merecedores de la victoria porque fuimos más determinantes en las áreas. Tengo la sensación de que no fuimos tan superiores como el marcador refleja. El acierto decantó el encuentro", añadió el técnico madrileño, que consideró que "el Mallorca en momentos del partido estuvo más acertado, pero el Lugo hizo un buen partido". "Nos puso las cosas complicadas y el acierto decantó el encuentro. Al minuto ya íbamos ganando 1-0 y ellos ya tienen que ir más para arriba", indicó.

"El gol al principio, en vez de tranquilizarnos, no sé si por los resultados previos, nos hizo estar muy imprecisos. Estuvimos bastante fallones. Pero esta es una liga muy larga y se salvó el partido con solvencia. Los jugadores han luchado mucho y el Mallorca tiene 68 puntos, que son muchos", finalizó.