Luis César: "Nos faltó más personalidad con el balón"

El técnico del Lugo, Luis César Sampedro, prefirió ver el vaso medio lleno después del empate de su equipo en Montilivi. "Siempre hay que dividir los partidos por tramos: hubo algunos en los que tuvimos el dominio, sobre todo en la primera parte, y otros en los que defendimos más atrás. Después del descanso perdimos gas para acosar mucho más arriba al Girona. No tuvimos el control del primer tiempo. El rival estaba con diez al final, pero nosotros prácticamente también por la lesión de Juanpe. Es un momento cruel que tenemos que vivir. Un punto, muchas cosas positivas y algunas negativas que trataremos de analizar", declaró.

El entrenador vilagarciano, además, observó una clara mejoría respecto a su primer duelo en el banquillo en esta nueva etapa. "Cada encuentro tiene una historia distinta. Cuando perdíamos el balón, el Fuenlabrada conseguía ser vertical; esta vez eso no ocurrió. El Girona no nos ganó la espalda en ningún momento, y consiguió el empate en un rebumbio final. Dispusimos de ocasiones para hacer el 0-2 antes del descanso, como un mano a mano de El Hacen. El contrario buscó el empate con afán, tiró de épica, fue valiente y encontró su premio. Hicimos mucho mejor partido que contra el Fuenla. Se aproxima mucho más a lo que quiero, pero tengo que reconocer que hay cosas que faltan por coser", dijo.

Luis César Sampedro lamentó que el cuadro lucense no lograse poner tierra de por medio en el primer acto. "Hicimos una primera parte brillante. Si hubiésemos tenido contundencia, hubiésemos llegado al descanso con 0-2. Nos faltó tener más personalidad con el balón en la segunda mitad. Juanpe tenía un esguince de tobillo y caminaba por el campo. El fútbol es cruel. Lo que quiero es que tengamos más ocasiones que el contrario. Después, estará la puntería".

Por último, el preparador valoró la actuación de Appiah, desequilibrante por el costado diestro y protagonista en la jugada del 0-1: "Es un diamante en bruto. No lo veo todavía al 100 por 100, pero el día que lo alcance será un jugador de otro nivel".



Francisco Rodríguez, entrenador del Girona: "El gol de Sylla nos dio un punto merecido"

El del Girona, Francisco Rodríguez, aseguró que su escuadra mereció el empate: "El equipo, salvando los diez primeros minutos, tuvo un 60% de posesión, dispuso de oportunidades y fue valiente, incluso cuando nos quedamos con uno menos. Hicimos méritos para no perder. El gol de Sylla nos dio un punto merecido". "El hecho de empatar premia el esfuerzo de los diez jugadores que estaban en el campo. La derrota hubiese sido muy cruel. No fue así y sumamos 39", declaró el ex del Lugo.