Luis César: "Para nada es injusto que perdiéramos"

Luis César Sampedro, entrenador del CD Lugo, consideró justo el traspié de su equipo ante el Sabadell (0-1), en el Anxo Carro, un resultado que mete al conjunto gallego en problemas.

"Para nada es injusto que perdiéramos. En términos generales, el Sabadell fue mejor que nosotros", dijo Sampedro.

El técnico sufrió su primera derrota en su segunda etapa en el Lugo, que había comenzado con tres empates, y, además, el equipo cortó una serie de doce partidos sin perder en el Anxo Carro, la más larga de su historia en la categoría de plata.

"No empezamos mal el partido, pero encajamos el gol de córner, entramos en una espiral de precipitación y nerviosismo, y pensábamos encontrar mejor los espacios en la segunda parte, pero tampoco fuimos capaces", explicó.

Además, añadió que "al final fue un quiero y no puedo" por parte del Lugo, que se ha estancado en la clasificación.

Luis César admitió que el Lugo no esperaba la derrota ante el conjunto catalán, que se presentó colista en el Anxo Carro. "No esperábamos este resultado y estamos dolidos. Ahora es un momento triste porque no contábamos con esta derrota", afirmó.