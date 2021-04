Luis César: "Hay que darle una vuelta a todo"

Luis César Sampedro, entrenador del Lugo, calificó como "muy dura" la derrota de este jueves por 6-1 ante la UD Las Palmas y dijo que debe darle "una vuelta a todo" de cara a próximos encuentros, para tratar de cambiar la dinámica de un equipo que lleva diez jornadas sin ganar.

"Fuimos inferiores, cometimos errores, la goleada es dolorosa, hace mucho daño, llevamos tiempo sin ganar y no contábamos con este resultado. No es lo mismo perder 1-0 que 6-1, pero son tres puntos que se van y la liga no acaba aquí", resumió.

Luis César se sinceró y añadió que debe "darle una vuelta a todo, revisar y ver qué podemos hacer, por dónde tenemos que maniobrar, y demostrar que somos un equipo de verdad, porque ahora tiemblan los cimientos emocionales de los jugadores, y tenemos que ganar en estabilidad mental y emocional".

El entrenador del Lugo consideró clave el 2-1 de Las Palmas, porque les afectó "otra vez" y fue un "mazazo terrible" ir por detrás en el marcador después de haberse adelantado muy pronto. "Con el penalti ya quedamos tocados, prefería ir 0-0 que 1-1", precisó.

"No contaba con perder y menos con este resultado, pero tenemos que recuperarnos", añadió.

Para Luis César, tercer entrenador del Lugo en la presente temporada, la segunda parte "sobró", porque su equipo no fue capaz "de enderezar el partido", y a pesar de la contundente derrota, no teme por una posible destitución. "No me da tiempo a pensar cosas que no dependen de mí, sé cómo es este oficio, pero pienso en llegar al domingo y preparar al equipo lo mejor que sé", sentenció.