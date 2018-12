4-2. El Lugo respira en un ida y vuelta con la UD Las Palmas

La actuación de José Carlos Lazo y el acierto de Cristian Herrera, Escriche e Iriome dieron oxígeno al Lugo en un encuentro de ida y vuelta con la UD Las Palmas (4-2), que agravó en el Anxo Carro su bache de resultados.



Los lucenses, que solo habían ganado uno de sus últimos ocho partidos oficiales, encadenaron su segunda victoria en casa y los canarios, su séptima jornada sin ganar (un triunfo en los once partidos más recientes), lo que les deja a seis puntos de los puestos de promoción de ascenso.



Los dos equipos aceptaron un partido de ida y vuelta desde que los locales se adelantaron a los 12 minutos con un penalti de Deivid sobre Lazo, el mejor de los lucenses, que transformó Cristian Herrera.



Los dos equipos se desataron. Rubén Castro apareció por primera vez en el partido con un cabezazo a las manos de Juan Carlos y el Lugo le dio la réplica con un disparo de Lazo que tuvo que despejar de puños Nauzet antes de que se cumpliera el cuarto de hora de encuentro.



Las Palmas creció en el cuerpo a cuerpo y tras un gol fantasma de Rubén Castro que no subió al marcador (acertó el árbitro), en el saque de esquina posterior Cala empató en una acción de estrategia mal defendida por los lucenses ya que el defensa tuvo tiempo para intentar un primer remate, reincorporarse desde el suelo y batir a Juan Carlos.



En la recta final del primer periodo volvieron a desatarse las hostilidades. Lemos, ex del Lugo, examinó a Juan Carlos con un disparo de falta y acto seguido, los gallegos encontraron el segundo gol en un centro de Kravets que tocó Escriche y conectó Cristian Herrera para mandarlo al fondo de la red.



Lejos de reaccionar tras el paso por el vestuario, Las Palmas encajó el tercer tanto en menos de dos minutos. Lazo filtró un sensacional pase para Escriche y el delantero cedido por el Huesca no falló ante Nauzet.



El combate siguió y en el siguiente asalto Maikel Mesa volvió a enchufar a los canarios al cabecear con contundencia en el segundo palo un centro de Lemos.



Araujo pudo empatar a los 62 minutos a pase de Rubén Castro, pero el poste se lo negó y la madera también evitó la sentencia al Lugo a disparo de Escriche (min.71), lo que dejó el partido abierto hasta el final.



En el descuento, Iriome, con un disparo fortísimo y colocado desde la frontal del área, selló la victoria rojiblanca.







FICHA TÉCNICA

4-CD Lugo: Juan Carlos; Campabadal, Vieira, Josete Malagón, Kravets; Iriome, Seoane, Azeez, Lazo (Campillo, min.75); Cristian Herrera (Bernardo Cruz, min.84) y Escriche (Juan Muñiz, min.71).

2-UD Las Palmas: Nauzet; David García (Fidel, min.50), Deivid, Cala, Dani Castellano; Lemos, Timor (Danny Blum, min.67), Íñigo Ruiz de Galarreta, Maikel Mesa; Rubén Castro y Araujo (Rafa Mir, min.80).

Goles: 1-0, min.12: Cristian Herrera, de penalti. 1-1, min.25: Cala. 2-1, min.36: Cristian Herrera. 3-1, min.47: Escriche. 3-2, min.54: Maikel Mesa. 4-2, min.92: Iriome.

Árbitro: Milla Alvendiz, del Comité Andaluz. Mostró amarilla a Deivid (min.12), Timor (min.19), Rafa Mir (min.89), Cala (min.94) y Fidel (min.96), de la UD Las Palmas; y a Escriche (min.41) y Campabadal (min.50), del Lugo.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el Anxo Carro ante 2.864 aficionados.