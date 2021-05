Vivir o morir en noventa minutos

Mantener el equilibrio en el alambre. No desfallecer al borde del abismo y que las piernas estén fuertes, soportando el peso de un cuerpo aún débil pero con un hálito de vida en sus pulmones a pesar de la extrema gravedad padecida durante las últimas semanas. El Lugo quiere seguir siendo un funambulista en el circo de la Segunda División, aún a riesgo de hacer su trabajo sin red de salvación, sin un colchón que mitigue una caída que será casi definitiva en caso de derrota este lunes (21.00 horas) ante el Cartagena.

"Es un partido que puede marcar el futuro de todos: de los jugadores, de la afición, del cuerpo técnico y del club. Nos lo jugamos todo este lunes", aseguraba el capitán Carlos Pita el pasado viernes. Por ello no hay otra opción que no sea el triunfo. Otro resultado podría enviar al club lucense al cementerio de la Primera RFEF y que el último duelo en Vallecas fuera una despedida de la categoría en toda regla. Será matemática si el Lugo no gana y sí lo hace la UD Logroñés en Almería. Incluso una derrota ante el Cartagena y un empate riojano haría imposible la salvación.

Por ello solo vale ganar. Eso significará seguir con opciones de salvación. Pueden ser mínimas si la UD Logroñés vence en el Estadio de los juegos Mediterráneos y el Girona en Alcorcón. Pueden crecer si la victoria lucense se combina con una derrota de riojanos y madrileños, lo que incluso dejaría a los lucenses fuera de los cuatro últimos puestos de la tabla y dependiendo de sí mismos para la permanencia.

Esa necesidad imperiosa de contar con un marcador a favor debe ser la gasolina que mueva a los jugadores dirigidos por Rubén Albés. Mientras, enfrente, estará un Cartagena que llegará al estadio do Miño relajado por haber logrado la salvación el pasado jueves. No se guardarán nada los cartageneros, que tendrán la baja de uno de sus hombres decisivos, Álex Gallar, lesionado, pero contarán con Rubén Castro, su veterano goleador y que ha logrado 19 tantos.

POSIBLES ALTAS. Rubén Albés tendrá las posibles ausencias de Carlos Pita y Pedro López, aunque podría recuperar a Roberto Canella, Iriome y Carrillo para este duelo ante el Cartagena. Ninguno apunta a salir de inicio aunque tengan el alta médica hoy.

Albés podría optar por un once similar al que igualó (1-1) ante el Albacete. Cantero seguiría bajo palos, con Campabadal y Luis Suárez en los laterales. En el centro de la defensa estarán Venancio y Alende para proteger la meta rojiblanca.

En la sala de máquinas lucense, los dos puestos en el mediocentro tienen muchos aspirantes. Podrían salir de inicio Seoane y Borja Domínguez, aunque también opositan a manejar el juego del Lugo El Hacen, Juanpe o Xavi Torres.

Desde la segunda línea tratarán de llegar al área del Cartagena los extremos Gerard Valentín y José Luis "Puma" Rodríguez. Ambos serán los encargados de abrir el campo y transitar en los espacios que pueda conceder el grupo dirigido por Luis Carrión. En la mediapunta estará Hugo Rama, mientras que Manu Barreiro será el delantero boya.

Luis Carrión: "Iremos a Lugo a dejarlo todo"

El técnico del Cartagena, Luis Carrión, dejó claro que irán a Lugo "a dejarlo todo" y que quieren "conseguir seis puntos más".



"Vamos a afrontar los dos encuentros con ganas e ilusión, pues hay cosas en juego y no es lo mismo quedar en mitad de la tabla que salvados por un puesto. Iremos a Lugo a competir y a darle a la Liga el respeto que merece", manifestó el entrenador barcelonés.



Once titular

El Cartagena optará por un once inicial reconocible ante el Lugo y formado por: Marc Martínez; Antoñito, Andújar, Datkovic, Coulibaly; Aburjania, Ramón Azeez, Nacho Gil, De Blasis; Elady y Rubén Castro.