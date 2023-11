El Lugo visita al Unionistas con el reto de mantener su racha sin Nacho Quintana

Baja sensible: El extremo izquierdo no ha superado sus molestias en el isquio de su pierna derecha y no viajó este sábado ► Dinámica: Los de Munitis encadenan cuatro victorias y buscan la quinta ante un cuadro salmantino invicto en casa