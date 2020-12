El Lugo visita La Romareda ante un Zaragoza sin margen de error

El Club Deportivo Lugo afronta en la noche de este sábado una de las visitas más difíciles de las últimas semanas. No por la actual clasificación de su rival, un Real Zaragoza que ahora mismo ocupa la penúltima plaza, sino por visitar a un equipo con el orgullo herido que intenta cambiar su mala dinámica con Juan Ignacio Martínez, JIM, el técnico llamado a recuperar las buenas sensaciones dentro de un club que hace muy pocos meses estaba en la pelea para ascender a la máxima categoría.

Un contraste de emociones, las que se viven en Zaragoza esta temporada, que Mehdi Nafti debe gestionar de una manera adecuada para que la exaltación no supere a sus jugadores. El francotunecino sabe mejor que nadie qué supone un cambio de entrenador —él es el protagonista del renacimiento del Lugo este curso— y por ello reclamó en la previa "colocarse a la altura del rival", es decir, igualar el nivel de intensidad de un equipo que necesita recuperar la senda de la victoria y cuya motivación, en la noche de este sábado, será difícil de alcanzar.

Para ello, y para mantener una racha de resultados positiva —el Lugo ha puntuado en las últimas cinco jornadas y no pierde desde hace un mes, en la visita a Alcorcón (1-0)—, el técnico buscará un triunfo que refuerce la moral del grupo de cara al breve parón navideño.

No contará Nafti con ausencias importantes. Este viernes confirmó que no viajaron a Zaragoza jugadores como Puma Rodríguez, Pedro López —ya recuperado—, Roberto Canella, Borja Domínguez —en la fase final de su recuperación—, Iriome, que acabó el partido contra el Atlético Pulpileño con molestias en la zona isquiotibial, y Alende, baja de última hora por una posible rotura en el último entrenamiento.

POSIBLE ONCE. Ante las numerosas ausencias, Nafti dibujará un nuevo once para buscar los tres puntos en La Romareda que contará con Cantero en la portería —vuelve tras descansar en la Copa del Rey—, y una línea defensiva formada por Eduard Campabadal, Venancio, Djaló y Luis Ruiz. El central luso vuelve al once tras que darse en Lugo en el encuentro ante el Pulpileño y liderará de nuevo una zaga que, por delante, contará con la ayuda de un doble pivote formado, en principio, por Xavi Torres y El Hacen. El mauritano llega al partido en racha después de los dos goles que logró en el Municipal de San Miguel para lograr la clasificación copera, y podría tener continuidad esta noche en La Romareda, donde su capacidad a balón parado puede resultar determinante.

En ataque, el francotunecino puede optar por seguir dando minutos a Hugo Rama, que se encuentra en su mejor momento físico desde su desafortunada lesión de rodilla hace año y medio, y cuya aportación defensiva en la zona de mediocentros rivales es fundamental para el centro del campo. Arriba, Gerard Valentín parece fijo en la banda derecha y las dos posiciones restantes pueden ser para un nueve de referencia —Carrillo o Manu Barreiro—y un extremo o segundo punta, como Cristian Herrera o Chris Ramos.

El cuadro rojiblanco afronta esta decimonovena jornada desde la décima posición, con la ambición de finalizar el año más cerca de la permanencia y con un importante colchón de puntos sobre el descenso que, además, le puede meter de lleno en la batalla por las posiciones que dan acceso a la promoción de ascenso.

Sería la mejor de las noticias para un Lugo, el de Nafti, que ha protagonizado uno de los cambios más radicales de la temporada, que pasó de vagar por los campos de Segunda División a convertirse en uno de los conjuntos más incómodos de la categoría.

La clave de esta mejoría, como apuntó el propio Rama este jueves, cuando recogió el premio a mejor jugador del mes de noviembre, no es otra que la "intensidad y la confianza que nos dio el míster desde el primer día, porque sacamos los partidos sin estar, a veces, fluidos en ataque".

CAMBIO DE TÉCNICO. El nuevo entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, JIM, debuta este sábado en la Liga sin margen de error, ya que ante la delicada situación de su equipo solo le vale la victoria en la visita del Lugo de Nafti.

El técnico alicantino ya se sentó en el banquillo zaragocista el pasado miércoles en el enfrentamiento de Copa del Rey contra la Gimnástica de Torrelavega, que se saldó con victoria en la prórroga, pero su debut en la competición de la regularidad se producirá frente al conjunto lucense.

Juan Ignacio Martínez ha tenido como base de partida desde su llegada a la capital aragonesa esta misma semana levantar el ánimo, no solo de jugadores sino de todos los estamentos del club y de los aficionados aportando una visión positiva y, sobre todo, de optimismo.

Sin embargo, en el aspecto deportivo ha tenido poco tiempo para trabajar ya que el partido copero, que disputó con una mayoría de jugadores considerados suplentes, no le ha permitido preparar como hubiera deseado el partido frente al conjunto lucense, un encuentro vital para evitar que la línea de la salvación se aleje.

El conjunto blanquillo es penúltimo con 13 puntos, a cuatro de la salvación, por lo que ni siquiera la victoria le sacaría del descenso aunque sí le podría acercar a los puesto de salvación.

De ahí la importancia de los tres puntos en juego, para seguir cerca del grupo de equipos que luchan por la permanencia y porque un triunfo en el debut de JIM podría suponer fortalecer la moral de un grupo con tremendas dudas en este aspecto y creer en las directrices de su nuevo entrenador.

Para este choque el conjunto maño contará con las bajas de Guitián, Bermejo y Adrián, lesionados; James, que ha comenzado a entrenarse tras superar una lesión pero no está para jugar, y Atienza, por sanción.



Estreno. JIM quiere afrontar la Navidad con un triunfo convincente



El nuevo entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, señaló que el objetivo en el partido contra el Lugo es irse al parón de Navidad con los tres puntos.



"Necesitamos esa energía"

"Estamos creciendo poco a poco y el equipo necesita esa energía de la victoria porque las victorias son un bálsamo. No tenemos ninguna clase de excusa ni de tiempo", añadió en rueda de prensa virtual.



Moral tras el triunfo

El técnico zaragocista apuntó que la victoria en la eliminatoria copera contra la Gimnástica de Torrelavega ha ayudado bastante a mejorar la moral porque los jugadores "llevan una carga encima y sufren" con los resultados negativos y que desde ese punto de vista el triunfo copero ha sentado "fenomenal". "Nos hemos juramentado de que queremos irnos a Navidad con tres puntazos que son imprescindibles para seguir viviendo", destacó.



Horarios confirmados

La Liga confirmó este viernes los horarios de los dos próximos partidos del Lugo. El equipo rojiblanco recibirá al Spórting el 4 de enero de 2021 a partir de las 21.00 horas y visitará al Sabadell el 11 de ese mismo mes a las 21.30 horas.



Nafti: "Hay que estar a la altura para no repetir lo de Alcorcón"

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, advirtió de que su equipo tiene que estar "a la altura" en el estadio de La Romareda "para no repetir" lo que le pasó en Alcorcón, donde sufrió su última derrota hace más de un mes en circunstancias parecidas: un rival en descenso y con nuevo técnico.

"Les he recordado a mis chicos el partido que jugamos en Alcorcón con la llegada del nuevo entrenador. No nos salió bien y no queremos repetir errores. Con la llegada del nuevo técnico habrá una motivación extra en el Zaragoza y tenemos que estar a la altura para no repetir el error de Alcorcón e irnos con buen sabor de boca a Navidad", indicó.

En una conferencia de prensa telemática, Nafti afirmó que el Zaragoza le "gustó" en el último partido de Segunda, ante el Spórting de Gijón.

"Vi un equipo ordenado, iniciando el juego desde atrás, sin miedo a equivocarse, bueno en transiciones, intensos, con piernas, un equipo serio. La llegada del nuevo entrenador seguro que va a inyectar energía en la plantilla. El Zaragoza compite, la clasificación no nos engaña, seguro que irá a más. Estamos avisados", declaró el francotunecino.

Nafti añadió que "la intención" del Lugo "es mejorar en todos los aspectos" y afirmó que "la idea es exigir más a la defensa rival sin perder el equilibrio" atrás.

BALANCE DEL AÑO. El técnico hizo balance del año 2020 y deseó que el próximo año vaya por la misma línea en lo que al Lugo y a él se refiere.

"A nivel personal, soy el hombre más feliz del mundo, el club me ha dado la oportunidad de debutar en Segunda A y me gustaría tener esa continuidad en 2021 y que el Lugo esté lo más alto posible y no sufra tanto como años anteriores para lograr la permanencia", comentó.

"El fútbol es nuestra vida, nuestra pasión, pero hay que matizar: hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Un año peor que 2020 no me lo imagino. A ver si la gente se pone bien, la vacuna sea lo mejor posible y la afición puede volver a los estadios", deseó.