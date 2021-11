El Lugo visita Anduva con la intención de crecer más en la tabla

Duelo de estilos a mitad de semana. Duelo por la salvación entre dos equipos que buscan el triunfo por medios distintos. El Lugo visitará este miércoles (19.00 horas) al Mirandés en Anduva con la solvencia, la solidaridad, la capacidad de anular al rival y el contragolpe como armas ante un equipo que busca el ataque, la velocidad y el desequilibrio en campo rival como formas de dañar a sus oponentes. Los dos pelearán por unos puntos que les den un impulso hacia la zona tranquila.

Llegan los lucenses por delante de los burgaleses. Es solo un punto el que separa a unos y otros, pero con la sensación de que los de Rubén Albés crecen en cuanto a su plan de juego, a su capacidad para competir y la regularidad en la suma y la disposición táctica. Por contra, el Mirandés ha ido de más a menos en este primer tercio de Liga. Dotados de un gran talento individual y joven, los burgaleses buscan la experiencia en la Segunda División que les permita dar un rendimiento acorde con la calidad de su plantilla.

MÁS BAJAS EN LUGO. No podrá hacer demasiadas rotaciones Rubén Albés en Anduva. Las bajas volverán a lastrar a un equipo que padece demasiado en lo físico. No estarán en Miranda ni Gerard Valentín —con una pequeña rotura de fibras—, ni Iriome, con molestias físicas, ni Campabadal, aún no recuperado de su microrrotura fibrilar. La buena noticia llega de la primera convocatoria del central Alberto Rodríguez, recuperado de sus problemas de pubis.

De este modo, el once que salte a Anduva podría ser bastante similar al que saltó ante el Spórting. Vieites seguirá bajo palos, con Ricard Sánchez y Lebedenko en los laterales. Alende y Ros podrían repetir en el centro de la zaga, mientras que Xavi Torres o Pita se jugarían ser el quinto central en fase defensiva y el primer pivote en la ofensiva.

En la medular, Señé, Seoane y Hugo Rama optarán a dos puestos, con opciones también para un Juanpe en busca de su mejor momento de forma.

Sin Iriome disponible, será Jaume Cuéllar el sustituto de Gerard Valentín como extremo derecho, mientras que Chris Ramos jugará en el otro costado. Arriba, Carrillo o Joselu estarán en la punta del ataque, con Manu Barreiro saliendo desde el banquillo.