El Lugo-Tenerife se mantiene pese a los rumores de supensión

Aunque varias publicaciones aparecidas en Twitter señalan que el partido de este domingo del CD Lugo será suspendido por el mal tiempo en Tenerife y que se estudiaba cambiarlo al lunes, desde el club no se tiene notificación ninguna de ello y no se le ha comunicado ninguna decisión sobre el partido. Incluso afirman que el tiempo allí es óptimo y el cielo está despejado.

Las previsiones son de lluvia a las 18.00 hora, pero la decisión de jugar o no del partido dependería del árbitro y del juez de partido designado por la Liga, que todavía no han tomado ninguna decisión hasta no ver el estado del terreno de juego, que en la mañana de este domingo no presenta ningún problema.