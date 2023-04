Así vivimos el minuto a minuto del partido

M. 90. Final del encuentro

M. 74. Sale Xavi Torres y entra Scepovic

M. 60. ¡Cambios en el Lugo! Entran al campo Cuéllar, Calavera y Señé y se retiran Carbó, Baena y Pantic

M. 59. Nueva parada de Whalley

M. 46. ¡Arranca la segunda mitad! Entra Pablo Larrea en el Tenerife en detrimento de Aitor Sanz

DESCANSO. Los equipos marchan a vestuarios sin movimientos en el marcador

M. 45. ¡El larguero salva al Lugo! Espectacular volea de Nacho Martínez a la salida de un córner, que repele la madera

M. 35. Cabezazo de Garcés que detiene Whalley

M. 30. Disparo muy centrado de Baena que detiene sin problemas Soriano

M. 26. ¡Buena mano de Whalley! El meta rojiblanco sacó abajo un buen remate de Enric Gallego

M. 20. Saque de esquina sin consecuencias favorable al Lugo

M. 20. Falta directa de Andoni López que sale desviada a córner

M. 12. Falta peligrosa a favor de los visitantes, pero Corredera dispara alto

M. 6. Disparo lejano que se marcha desviado por parte del Tenerife.

M. 5. Segundo saque de esquina del Lugo, que lo intenta en los primeros minutos

Onces confirmados

Ambos equipos han confirmado ya la alineación con la que saldrán este viernes al césped del estadio lucense.

CD Lugo: Whalley; Loureiro, Pantic, Xavi Torres, Alberto, Andoni López; Clavería, Carbó; Sebas Moyano, Baena y Avilés.

Tenerife: Soriano; Aitor Buñuel, Sergio González, León, Nacho; Rubio, Aitor Sanz, Corredera, Iván Romero; Enric Gallego y Borja Garcés.

La previa

Un duelo para liberarse de una crisis de resultados que dura ya más de tres meses, que se ha prolongado ya hasta los trece partidos y que ha convertido la salvación en casi un milagro en tiempos de Semana Santa. El de este viernes (18.30 horas) en el Ángel Carro será un partido ante un rival, el Tenerife, situado en el limbo clasificatorio, cuya única esperanza de acercarse a su objetivo de inicio de temporada, el play off, es enlazar un conjunto de victorias en una campaña irregular.

El duelo de este viernes es el que enfrenta a dos equipos que no han logrado cumplir con lo esperado, que han sido desterrados del espacio reservado a la ilusión para instalarse en el de la decepción. Pero la situación es bien diferente para lucenses y chicharreros pese al común denominador de la tristeza por una trayectoria no esperada. Los rojiblancos no tendrán una posibilidad de redimirse el año que viene si no cumplen con una reacción nunca antes vista. Los canarios podrán rearmarse en verano y optar al renacer la campaña venidera.