El Lugo Sala quiere un Municipal a tope

El Lugo Sala está ante una semana decisiva, con la posibilidad del ascenso este sábado desde las 20.00 horas frente al Xerez Toyota Nimauto en el Palacio Municipal de los Deportes de Lugo y después del 1-2 conseguido en el encuentro de ida.

El presidente de la entidad lucense, Marcos Pereira, reconoce los nervios de los días previos al choque y también recuerda la experiencia del pasado año, cuando se escapó el ascenso ante el Melilla en esta tercera y última eliminatoria.

La experiencia de la temporada pasada

"Es un partido importante, como lo fue también el del año pasado ante el Melilla, pero hay que tener tranquilidad y calma para llegar bien al partido. El deporte es caprichoso, el año pasado tras un partido en Melilla en el que no estuvimos bien y con el arranque de la vuelta, no nos llegó para conseguir un ascenso que a lo mejor en ese momento era muy precipitado porque subíamos de Tercera a Segunda B; pero no lo logramos y quedamos fastidiados por no conseguir el objetivo. Ahora es una situación similar, con otro equipo del grupo 5, y venimos con un resultado positivo. Nos espera un partido duro y complicado, y creo que dentro del propio partido habrá muchos minipartidos que tenemos que intentar ganar para mantener la renta o aumentarla", señaló.

Marcos Pereira no se fía en absoluto pese al 1-2 de la ida y pide a la afición que apoye al equipo en el Municipal. "El empate nos vale, pero enfrente está un gran equipo y está muy bien trabajado. El equipo tiene que prepararse muy bien y tenemos el aliciente de que jugamos en casa. El año pasado metimos más de 1.500 personas contra el Melilla y ahora esperamos que la gente y la afición vuelva a bajar al Municipal y nos ayude a conseguirlo", dijo.

"Necesitamos meter 2.000 personas en el Palacio Municipal de Lugo"

El máximo mandatario del conjunto lucense insiste en la importancia del factor ambiental y el público para un partido en el que hay tanto en juego y reitera que le gustaría volver a ver el Municipal de las grandes ocasiones.

"Es muy importante para la ciudad; en su momento vivimos grandes momentos con el Prone Lugo y el Muebles Caloto. La ciudad parece medio dormida en el fútbol sala y ojalá podamos llegar desde una Segunda B con muchos equipos y en la que solo ascienden tres. Creo que para la ciudad es muy importante que el fútbol sala vuelva a estar ahí porque Lugo es de baloncesto, pero también es de fútbol sala. Necesitamos meter 2.000 personas en el Palacio Municipal, que vibremos y disfrutemos", manifestó.

El Lugo Sala tiene una plantilla con jugadores experimentados

Finalmente, Marcos Pereira cree al máximo en un plantel de jugadores del Lugo Sala, donde hay gente con mucha experiencia y eso es un aspecto que puede resultar fundamental en el desarrollo de la eliminatoria.

"Hay jugadores con mucha experiencia, que pasaron por momentos muy buenos y complicados en otros equipos en los que estuvieron. Los jugadores cumplieron perfectamente en la ida y es una plantilla que quiere volver a ascender. Ellos lo pondrán todo y le pido a la gente de Lugo que arrope a estos jugadores", concluyó el presidente.