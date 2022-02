El Lugo Sala y el Pescados Rubén juegan los cuartos de final de la Copa Galicia

Ya llovió desde que el Prone Lugo y el Pescados Rubén Burela FS medían sus fuerzas por la supremacía del fútbol sala provincial. En la segunda década del nuevo milenio, entre 2010 y 2015 sobre todo, los enfrentamientos entre ambas escuadras centraban la atención de todos los aficionados que este miércoles tendrán la oportunidad de recordar aquellas grandes batallas con el enfrentamiento entre el Lugo Sala y el Pescados Rubén Burela FS. Los bureleses llevan desde entonces en la élite, entre Primera y Segunda División, mientras que algunos miembros del desaparecido Prone fundaron el Lugo Sala, que trata de ir dando pasos desde lo más bajo para intentar subir a lo más alto posible en el escalafón nacional.

Actualmente en Tercera División, los lucenses mandan con holgura en la clasificación de su categoría y esperan días como hoy para demostrar que su plantilla tiene poco que ver con la división en la que militan. La cita, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Galicia, dará comienzo a las 21.00 horas, en el Palacio Municipal de los Deportes de Lugo.

Pese a que los mariñanos parten como claros favoritos por las tres categorías que hay de diferencia, bien harían en no descuidarse ya que el Lugo Sala no solo juega como local, sino que en sus filas atesora un montón de años de experiencia en Primera División. Jugadores como Miguel Muñoz, Iago Rodríguez, Diego Núñez o Antonio Diz saben de sobra lo que es jugar en la máxima categoría y hoy se enfrentarán a muchos rivales que fueron incluso sus compañeros en diferentes equipos de Primera.

Otro de los grandes alicientes del partido de este miércoles es el enfrentamiento entre los hermanos Diz, Antonio y Álex, que se formaron juntos en la cantera del Prone y después coincidieron también en el Santiago Futsal antes de separar sus caminos hace cuatro temporadas.

Los jugadores del Pescados Rubén FS afrontan el partido bajo el prisma de defender el título, pero no se fían en absoluto del rival y reconocen que van a necesitar su mejor versión para avanzar en la Copa Galicia. "Afrontamos esta competición con ilusión e ganas de defender o noso título e agora o que toca é viaxar a Lugo, onde nos espera un encontro de máxima dificultade", señala el canterano burelés Renato, que muestra un respeto absoluto al rival. "Imos ter enfronte a excompañeiros, pero non pode influirnos o máis mínimo, temos que saír a dalo todo para que non haxe marxe de sorpresa", añade.

Renato ve fundamental que sea el Pescados Rubén FS el que marque el ritmo del partido y que sean capaces de mostrar el mismo nivel de motivación que su rival. "O Lugo Sala estará extramotivado, pelexando cada balón sen dar ningún por perdido. Nós temos que igualar o seu nivel de intensidade e tratar de impor o ritmo que máis nos conveñaW", dice, valorando también la importancia de cambiar el chip de la Liga a la Copa Galicia y liberar la tensión que están viviendo en Primera División. "Creo que agora mesmo nos ven moi ben pensar noutra competición, sobre todo vindo dunha semana tan dura de viaxes e partidos", subraya Renato.

Los jugadores del Lugo Sala pidieron a través de las redes sociales todo el apoyo del público "para intentar dar la sorpresa" ante un rival como el Burela FS. "Es una gran fiesta del fútbol provincial", aseguró Miguel Muñoz, uno de los estandartes del equipo lucense.