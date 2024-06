El Lugo Sala se marca como objetivo consolidarse en Segunda División

Recuperar el fútbol sala de élite para Lugo y hacerlo como un primer paso para, con el futuro enfrente, que la ciudad amurallada pueda vivir el retorno a la Primera División. Tras el ascenso a la Segunda División, el Lugo Sala no se pone barreras, aunque para poder superarlas sabe que la cautela, el trabajo y la ilusión deben primar sobre cualquier cosa.

"Para Lugo este ascenso supón volver a asomar a cabeza tras o noso pasado, que foi moi bonito. Agora voltaremos a intentar loitar, porque o ano que ven será máis duro que este, pero tentaremos desfrutar", destacó el presidente del conjunto lucense, Marcos Pereira.

"Lugo é unha cidade pequena á que lle gusta o deporte e desde hai moitos anos, co Azkar, non se vía un ambiente así no fútbol sala. A cidade o merece e agardemos que sexa un paso máis para un bo futuro do fútbol sala", insistió el pívot Antonio Diz.

"Este ascenso é o que todos estabamos buscando estes anos que levamos aquí. O clube creouse para isto, para regresar á elite e seguir crecendo. Este é un paso mais na historia do clube e da cidade", manifestó Álex Diz.

Por su parte, el pívot Diego Núñez calificó de "incrible e bueno" para la ciudad. "Lugo sempre foi unha cidade de fútbol sala. Hai moita canteira. É algo que xa se viu co Azkar e estase vendo agora. Este é un clube que se fundou fai dez anos, polo que este ascenso é algo incrible".

"Este é un salto moi grande a nivel de todo, de clube e estructura. Levamos dez anos tentando meter a Lugo no fútbol profesional e isto é un salto moi grande para o clube e para a cidade.Lugo é de fútbol sala", declara Porto.

El retorno a la Primera División, donde estuvo antes el Prone Lugo —que llevó muchos años el nombre de Azkar Lugo—, es un horizonte que desde el club esperan alcanzar.

"Haberá que traballar a reo e, nun futuro, ¿Por que non ascender de novo?", observó el presidente del club, Marcos Pereira.

"Creo que é máis complicado subir a Segunda que a Primeira División. Somos un equipo moi regular durante todo o ano, pero luego xogar seis partidos a vida ou morte é mais compricado. Se non é este ano, pode ser o que ven, pero poderemos pensar en subir a Primeira", recalca el ala Iago Rodríguez.

"Creo que a Primera División é un paso máis, pero estamos na liña correcta para poder chegar alí", valor Antonio Diz.

Álex Diz tira de cautela y pide ir poco a poco y asentar el proyecto del club en Segunda antes de pensar en la Primera División. "Hai que ir pouco a pouco. O importante vai ser asentarnos na Segunda División como clube e como estructura e a partir de aí a idea do clube é ir para arriba"

En la misma línea está Diego Núñez. "Agora o que é importante é manternos en Segunda o ano que ven, porque é moi difícil subir de Segunda B a Segunda. É clave estabilizar o proxecto, a súa base, e a partir de aí crecer".

Porto también opta por mantener la categoría como un paso ineludible para optar a algo mayor. "Ogallá sexa un paso para voltar á Primeira División, pero o noso obxectivo é facer un equipo para estar na Segunda División e non baixar. A partir de aí o traballo nos dirá onde nos poñemos".