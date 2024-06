El Lugo Sala busca el pase a la eliminatoria decisiva del ascenso a Segunda A

El Lugo Sala recibe este sábado desde las 20.00 horas al Vulcanizados Ruiz Tafa FS en el Palacio Municipal de los Deportes de Lugo en la vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a la Segunda División. El equipo lucense llega con la ventaja conseguida en la ida después de imponerse por 3-4.

"Espero un partido todavía más complicado que la ida, creo que ellos van a dar un nivel más alto que en el anterior y nosotros tendremos que dar algo más. Estuvimos bien, pero hay cosas mejorables y que fueron determinantes en el marcador. Tendremos que estar mejor si queremos llegar a la final", aseguró el técnico del Lugo Sala, Guillermo Martínez, al valorar el duelo de esta tarde y el potencial del conjunto navarro.

El entrenador insistió en que no quiere confianzas y pide a los suyos la máxima concentración e intensidad. "Quiero que el equipo compita bien, la segunda parte en Tafalla nos hipotecó el tener cinco faltas que son evitables, quiero a un equipo centrado, convencido de lo que hacemos y sabiendo que tenemos que hacer un buen duelo como clasificarnos", dijo.

🟡 PRIMER EQUIPO ⚫️



LA PREVIA: mañana la segunda eliminatoria por el ascenso se decide en Lugo y es momento de repasar la previa del choque con el míster @Guillemart89



Dale al play ▶️#LugoSalaNuncaSeRindeo pic.twitter.com/92Mvh6kD71 — Lugo Sala (@LugoSala) June 7, 2024

Guillermo Martínez también se pronunció sobre si el equipo saldrá con el 3-4 de la ida en mente o ese marcador puede condicionar algún planteamiento. "La vuelta está ahí, lo que hay es que saber jugar con el marcador, puede haber una ventaja en ciertos momentos del partido y ya si quedan dos o tres minutos y hay que arriesgar más o menos, pues ya pensaremos en eso", señaló.

Finalmente, el técnico del equipo lucense, que tiene a todos los jugadores disponibles, advierte de nuevo en evitar errores y no quiere hacer cuentas sobre rivales u otros cruces. "Todo penaliza, es una lástima ese final del duelo, fallamos y a este nivel nos penaliza, así que hay que tener claro que no se puede fallar. La única cuenta que hago es que estemos en el sorteo del lunes, no miro para otras eliminatorias o rivales", concluyó.