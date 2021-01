El Lugo regresa a la acción tras el parón frente a un Tenerife en buena racha

Acabar con el síndrome de abstinencia con la medicina de las victorias. Acabar con la larga espera de casi dos semanas sin fútbol con la suma de tres puntos que impulsen al Lugo a nivel de confianza para iniciar la segunda vuelta. El conjunto rojiblanco retorna este sábado (18.15 horas) a la acción en el Ángel Carro ante un rival, el Tenerife, al alza en la clasificación y que buscará mantener su buen momento.

El rival del cuadro que dirige Mehdi Nafti se enfrenta, desde la zona tranquila de la tabla, ante un conjunto que busca su sitio en la categoría.

El conjunto chicharrero estaba llamado a luchar por los puestos altos, por volver a una Primera División que no pisa desde 2010. Su secretaría técnica trabajó duro en verano para armar un equipo de renombre, con futbolistas de calidad y experiencia que debían aportar el impulso para jugar por el ascenso. Pero el banquillo no respondió y, bajo el mando de Fran Fernández el Tenerife no acabó de carburar. Instalado en la zona próxima al descenso, la llegada de Luis Miguel Ramis dio un tirón en el rendimiento colectivo para sumar tres triunfos consecutivos en la Liga.

El Tenerife no contará con Nono, Bermejo, Suso, Shshoua y Jacobo por lesión

La buena racha canaria tiene un nombre propio: Fran Sol. El exdelantero del Lugo, Villarreal, Willem II y Dínamo de Kiev, entre otros, lideró al Tenerife gracias a su acierto goleador. Tres tantos en los tres encuentros muestran a un punta en racha para ser el mascarón de proa de un equipo que es mucho más.

La llegada de Ramis ha mejorado el apartado defensivo, donde Wilson y Sipcic en el centro de la zaga y Dani Hernández bajo palos han cerrado el candado en esta buena racha. Además, la energía de Zarfino y Aitor Sanz en el centro del campo da un plus al equipo en cuanto a agresividad.

Sin embargo, Ramis tendrá que idear un once en una plantilla asolada por las ausencias. Las lesiones dejaron al técnico blanquiazul sin jugadores específicos de la primera plantilla para los extremos, puesto que no estarán disponibles Nono, Álex Bermejo, Suso Santana, Shashoua y Jacobo González.

Las bajas obligarán al técnico del equipo chicharrero a ajustar la posición de alguno de sus futbolistas, como adelantar a los laterales Shaq Moore o Carlos Pomares o escorar a una banda a Zarfino o a Valentín Vada, como ya ocurrió en el partido del pasado fin de semana en Copa del Rey ante el Villarreal.

El mayor cansancio tinerfeño será otra de las bazas del Lugo. Los rojiblancos no disputan un partido oficial desde hace doce días, cuando empataron (1-1) el 11 de enero en la Nova Creu Alta ante el Sabadell.

Con mayor frescura en las piernas y el recuerdo del gol de Manu Barreiro en el descuento ante los arlequinados, los lucenses llegan en un momento en el que necesitan un triunfo para dar continuidad a las buenas sensaciones del segundo acto en Sabadell.

TRES ALTAS Y UNA BAJA. El Lugo ve que la enfermería comienza a vaciarse. Mientras que Nafti no podrá contar con Gerard Valentín, sancionado por acumulación de amarillas, recupera a los lesionados Iriome, José Luis "Puma" Rodríguez y Luis Ruiz, aunque ninguno de ellos parece que vaya a salir de inicio después de varias semanas de inactividad. Todavía están en el dique seco Diego Alende y Borja Domínguez, aunque podrían regresar para el próximo duelo, en Butarque ante el Leganés el lunes 1 de febrero a las 19.00 horas. Tampoco contará con el nuevo fichaje del equipo, el defensa mauritano Bakary N'Diaye.

El Lugo se enfrentará al Tenerife con Cantero bajo palos, mientras que Campabadal y Canella estarán en los costados. En el centro de la zaga Venancio será un fijo, mientras que el otro puesto se lo rifarán el capitán Carlos Pita o Marcelo Djaló.

En la medular parecen fijos Xavi Torres y Moctar El Hacen. Queda la duda del futbolista que forme por delante de los dos mediocentros. Podría ser Hugo Rama, que ha demostrado que el de mediapunta es el puesto en el que mejor rinde. Sin embargo, la ausencia de Gerard Valentín puede hacer que Cristian Herrera forme en la derecha y el compostelano caiga a la izquierda. En ese caso sería Juanpe el que completaría el trío de centrocampistas. Si opta por Chris Ramos en un costado, Rama podría ser mediapunta. Arriba el puesto será para Carrillo o Manu Barreiro.