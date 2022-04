Nafti vuelve al Ángel Carro un año después de su cese

El Lugo se reencontrará el domingo con el técnico Mehdi Nafti, que regresa con el Leganés al Ángel Carro un año después de su polémico cese como preparador rojiblanco, cuando tenía al equipo lucense fuera de las posiciones de descenso, aunque en dinámica negativa.

Nafti fue el segundo de los cuatro entrenadores que tuvo el Lugo la temporada pasada en la categoría de plata y dirigió al equipo en 22 partidos de LaLiga SmartBank.

Se estrenó en el sexto encuentro del curso tras suplir a Juanfran García, comenzó de manera inmejorable, con tres victorias seguidas y cinco partidos sin perder, pero acabó su etapa en Lugo con cinco partidos sin ganar y solo dos puntos de quince posibles en ese tramo del campeonato.

Su último encuentro ni siquiera lo pudo dirigir desde el banquillo. Fue el 27 de febrero de 2021 y el Lugo fue goleado por el Almería (4-1) en el Estadio Juegos del Mediterráneo.

Aquel día, en pandemia y con protocolo covid en LaLiga, el técnico rompió la burbuja en la concentración del equipo en Almería.

El franco-tunecino habían salido del hotel para alquilar un coche por un imprevisto y, al romper el protocolo, tuvo que ser aislado en la habitación del hotel de concentración y no pudo dar órdenes a sus jugadores en el partido que acabó por costarle el puesto.

"Entendíamos que no se estaban encontrando soluciones a esa dinámica de resultados y de juego del equipo, que no se estaba aprovechando el potencial de los jugadores. Estamos con seis puntos por encima del descenso pero sabemos cómo es la Segunda División de exigente y en nada, si no había un cambio de dinámica, podíamos estar metidos en el limbo", justificó entonces el presidente del club, Tino Saqués.

El dirigente pronosticó en aquel momento que con la "tendencia de resultados" que llevaba el equipo lo acabaría "pasando muy mal a final de temporada".

"Por esto y comportamientos y la forma de trabajar en el día a día, que no iba en la línea de lo que esta institución merece y cómo se tiene que funcionar y al final tomamos esa decisión. Esperemos que sea acertada, que seamos capaces de dar ese golpe de timón", sostuvo Saqués cuando presentó al sustituto de Nafti, Luis César Sampedro.

A este no le fue mejor, ya que estuvo los siguientes ocho encuentros en el puesto y no logró victoria alguna. Este martes se ha conocido, además, que el Lugo tendrá que indemnizar al técnico gallego con más de 200.000 euros por despido improcedente.

Finalmente, asumió el puesto el actual entrenador del Lugo, Rubén Albés, que logró la permanencia de los lucenses de manera milagrosa y en el curso actual tiene al equipo en una posición cómoda, con once puntos de margen sobre el descenso.