El Club Deportivo Lugo afronta este miércoles la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2023-2024 con la ilusión y la ambición de pasar de ronda ante el Mirandés y seguir en una competición que históricamente le ha dado la espalda pero que este año, el de la temporada en Primera RFEF, tiene un sabor especial. Además, llega al Ángel Carro un viejo conocido de Segunda División, que ya fue rival copero hace dos años, y que trae buenos recuerdos a la afición rojiblanca que disfrutó de su equipo en la categoría de plata durante once años consecutivos.

El de este miércoles es un partido diferente al resto que ha vivido el equipo rojiblanco a lo largo de la temporada. No solo por su condición de intersemanal, algo que afecta a la preparación física de un equipo acostumbrado a jugar un partido por semana, sino también porque se trata del rival de mayor entidad al que se ha medido desde que arrancó la Primera RFEF en agosto. El Mirandés, como ya apuntó Pedro Munitis en la rueda de prensa previa, es una perfecta piedra de toque para pulsar el momento actual del equipo lucense, y de su potencial ante equipos teóricamente superiores a él. Además, los albivermellos vienen de ganar un duro partido en el campo del Sestao River, con lo que la confianza está en niveles máximos.

Ese es, quizá, uno de los puntos que más preocupa al entrenador de Santander. Hace semanas que Munitis habla de la "gestión de la activación" de sus futbolistas, sobre todo a la hora de jugar partidos en el Ángel Carro, donde se le han atragando ya varios rivales. La realidad es que el Lugo sufre en su casa todo lo que no sufre a domicilio, y es una tarea pendiente que puede empezar a solucionarse en caso de que el equipo rojiblanco supere la eliminatoria. Ganar al Mirandés, un equipo de categoría superior, ayudaría a los jugadores a liberarse de esta presión que los ha atenazado cuando les ha tocado jugar en su feudo.

Es una ocasión ideal para conseguirlo porque el Mirandés llega al partido con la mente puesta, sobre todo, en la competición liguera. Los de Alessio Lisci marchan decimocuartos en la clasificación y necesitan enderezar el rumbo si no quieren meterse en problemas serios en las próximas jornadas. Por ello, el técnico italiano reconoció este martes en rueda de prensa que la Copa del Rey no debe "afectar" a la Liga, un mensaje muy contundente horas antes de viajar a Lugo. Además, el equipo burgalés cuenta con varios jugadores tocados que no han entrado en la lista de convocados, donde si aparecen futbolistas del filial que habitualmente no participan en el primer equipo.

Con todo, no se debe despreciar el orgullo y el ánimo competitivo de una plantilla que se ha consolidado en Segunda División y que se ha acostubrado a competir bien siempre que ha visitado el estadio rojiblanco.

En el Ángel Carro espera el Lugo, con muchas ganas de recibir buenas noticias futbolísticas y con el reto de recuperar su buen rendimiento delante de sus aficionados. En una tarde fría, el equipo de Pedro Munitis espera dar una alegría a los albivermellos y avanzar de ronda en una competición maldita en la que Lugo tiene todavía mucho que decir.

Los datos

Ambos equipos se midieron en esta misma competición y fase hace dos años

El Lugo y el Mirandés se conocen a la perfección, no solo por compartir varias temporadas en Segunda División, sino también porque se enfrentaron hace dos años en esta ronda de la Copa del Rey. El equipo de Miranda de Ebro visitó el Ángel Carro y se llevó el triunfo por 1-2 pese a que Joselu igualó el encuentro a la hora de partido.



Cinco goles encajados

Desde la anterior eliminatoria copera, en la que el Lugo se clasificó en el feudo del Club Atlético Antoniano, el equipo de Pedro Munitis ha encajado cinco goles en cinco partidos. Tres de ellos fueron en la visita de la Cultural Leonesa (0-3) y los otros dos, contra el Arenteiro en la última derrota en casa y ante el Unionistas.



Munitis destaca la "ambición" de sus jugadores

"Jugamos ante un equipo de superior categoría, y eso es un acicate todavía mayor para mañana. Estamos totalmente centrados en el CD Mirandés, sólo pensamos en la Copa. Estamos muy ilusionados con la eliminatoria", comentó el cántabro en rueda de prensa. "Es una buena prueba para ver la evolución del equipo", añadió.



Tres triunfos del Mirandés

El equipo de Miranda de Ebro ha superado al Lugo en tres de los últimos cinco encuentros que se han disputado entre los dos equipos. La temporada pasada, el Mirandés ganó en Anduva, pero un año antes, el cuadro rojiblanco venció en el Ángel Carro.