El Lugo quiere reforzar todas sus líneas en el mercado de invierno

El CD Lugo pretende reforzar todas las líneas en el mercado invernal, especialmente la delantera, según ha explicado el director deportivo del conjunto gallego, Emilio Viqueira.



“Hemos hablado con el entrenador y, si podemos, mejoraremos al equipo en cada línea del campo”, comentó el máximo responsable del conjunto rojiblanco tras presentar la primera incorporación invernal, el lateral derecho Gerard Valentín, que llega cedido hasta final de temporada.



En esa posición, el Lugo cuenta con Eduard Campabadal y Borja San Emeterio, ya que el otro lateral derecho, Serge Leuko, se recupera de una grave lesión en el tendón de Aquiles que le impedirá volver a competir esta temporada.



Este martes, además del fichaje de Valentín, el Lugo dio salida a Jona Mejía, que estaba cedido por el Córdoba hasta final de temporada.



“Jona es un gran delantero, pero no lo ha podido demostrar aquí. Le deseo la mejor de las suertes”, comentó Viqueira.



No será, en principio, el único jugador que se marche del equipo rojiblanco en lo que resta de mes, según avanzó el director deportivo.



“Hay dos temas que estamos hablando. Son jugadores que necesitan jugar”, afirmó Viqueira, quien no quiso concretar sus nombres.



El responsable del área deportiva del Lugo, que ha traspasado a Vasyl Kravets al Leganés, anunció también que el deseo del club es “firmar uno o dos delanteros”.