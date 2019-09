El Lugo quiere su primer triunfo y seguir al alza

Inaugurar el casillero de victorias con el buen juego mostrado en el Carlos Tartiere. Ese será el doble objetivo para este domingo (18.00 horas) del Lugo ante el Alcorcón en el estadio Ángel Carro. Seguir el camino trazado hace siete días frente al Oviedo ante un equipo, al alfarero, que parte como un rival directo en la pelea por mantenerse en la categoría de plata del fútbol español una campaña más.

Porque los dos equipos, rojiblancos y madrileños, son, junto al Numancia, los grandes veteranos de la actual Segunda División. Mientras este curso será el octavo de forma consecutiva del Lugo, el Alcorcón sumará el décimo seguido en el fútbol profesional y los sorianos, el undécimo.

Los dos clubes buscarán, como objetivo mínimo, permanecer otro año más entre los 22 clubes que forman parte de la segunda categoría del fútbol español.

Los dos equipos se conocen a la perfección, tras varios años de enfrentamientos en Liga y Copa. El conjunto madrileño es uno de los grandes ogros para el Lugo, al que le costó cuatro campañas ganar por primera vez a los alfareros.

En la etapa de Quique Setién lo habitual fueron las derrotas. Hubo que esperar hasta la campaña en la que Luis César Sampedro fue el técnico jefe del Lugo para alzar los brazos por primera vez tras los noventa minutos. Lo hizo el 15 de enero de 2017, por la mínima y con un gol de Pedraza en el minuto 79, para acabar con el gafe de medirse a los madrileños.

Buscará Eloy Jiménez convertirse en Luis César por una tarde y acabar un duelo contra el Alcorcón con el marcador a favor.

Sería dar continuidad en el electrónico a las buenas sensaciones mostradas en Oviedo. En el Tartiere, contra un rival que espera jugar por el ascenso a Primera División, el Lugo logró recuperarse del gol temprano asturiano para igualar gracias a un juego ofensivo, ambicioso y práctico.

La gran duda en el Lugo estará en si saldrá de inicio Jaume Grau o Álex López en el medio

El 1-1 de la capital de Asturias supuso un impulso en la confianza de un grupo que quiere crecer sobre el césped y que ese impulso se traslade también a la tabla clasificatoria.

TODOS MENOS CANELLA. El Lugo contará con todos sus efectivos de la primera plantilla salvo el lateral izquierdo Roberto Canella, que fue sancionado con un partido tras su expulsión por doble amarilla ante el Oviedo.

El puesto del carrilero asturiano será para el ucraniano Orest Lebedenko, su recambio natural y que cuajó muy buenos minutos frente al Oviedo.

Con Varo bajo palos, la defensa la completarán Campabadal en el lateral derecho, mientras Pita y José Carlos serán los centrales, ya que Djaló se encuentra con su selección, Guinea-Bissau.

Por delante, con Fernando Seoane como fijo, el puesto a su lado se lo rifarán Jaume Grau o Álex López. Mientras el primero aporta más equilibrio, el segundo favorece el juego ofensivo y una mayor movilidad en campo contrario. En los costados todo parece indicar que continuarán Gerard Valentín en la derecha y Tete Morente en la izquierda.

Arriba, como encargados de rematar lo creado desde el centro del campo, repetirán Cristian Herrera y Manu Barreiro. El primero querrá seguir en racha tras su tanto en el Tartiere, mientras el segundo desea estrenarse en una campaña en la que volverá a ser la gran referencia en la delantera.

El Alcorcón tiene la baja de Aguilera en el centro del campo

El Alcorcón no pudo refrendar ante el Elche (1-2) en casa el buen inicio liguero de la victoria a domicilio frente al Numancia y destapó algunas carencias defensivas que tienen que ser subsanadas y trabajadas en un equipo con muchas caras nuevas este curso.



Para este partido, Fran Fernández no puede contar con el centrocampista Juan Aguilera, expulsado la pasada jornada. Su lugar en el once podría ocuparlo Albert Dorca, que la pasada campaña fue uno de los pilares imprescindibles para Cristóbal Parralo.



Sandaza o Jack Harper

En la punta de ataque la duda del técnico almeriense reside entre el veterano Fran Sandaza y el escocés Jack Harper, que la pasada jornada no participó debido a unas molestias y sigue siendo duda para el once titular.



El exdelantero del Lugo parte con ventaja en la pelea con el exmalaguista para salir de inicio. El toledano, quien militó en el cuadro rojiblanco en la campaña 2013-2014, en la que jugó 26 partidos y anotó 5 tantos, salió mal del club lucense, por lo que se espera una recepción hostil por parte de la grada del Ángel Carro.