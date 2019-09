El Lugo quiere ganar para despejar dudas

Encontrar la solidez como camino hacia la primera victoria en la Liga. Acabar con los errores atrás, neutralizar a un rival en forma y sumar tres puntos para que la confianza rojiblanca y la ilusión de la grada crezcan. El Lugo comienza este domingo (20.00 horas) su semana de tres partidos con un duelo ante el equipo sorpresa de estas primeras jornadas de la temporada de Segunda División: el Fuenlabrada.

Sin el poder económico de otros trasatlánticos de la categoría de plata —el cuadro madrileño es el que goza de menor capacidad de gasto en su primera plantilla de toda la Segunda, con 4 millones, casi dos menos que el Lugo— el conjunto que dirige Baldomero Hermoso Herrera, 'Mere', comenzó la quinta jornada en la cuarta posición, igualado, con diez puntos en su haber tras tres triunfos y un empate.

El gran rendimiento de los madrileños lo convierten en un equipo peligroso para un Lugo que, pese al empate en Elche, no disipó las dudas sobre su firmeza defensiva. En el Martínez Valero, el conjunto de Eloy Jiménez mantuvo los desajustes que se observaron ante el Alcorcón en el Ángel Carro, principalmente en el segundo tiempo. Sin embargo, el acierto de Varo y la entrada de Yanis permitieron sumar un punto a un equipo que busca enlazar varios resultados positivos con buen juego para comenzar a rodar sin frenos.

Mejorar la fragilidad defensiva y comenzar un partido sin ir por debajo en el tanteador serán dos de los retos que afrontará el Lugo en su propio estadio. Salvo el duelo del Extremadura, que finalizó con una igualada sin goles, en el resto de partidos el equipo lucense tuvo que ir a remolque. Logró neutralizar la ventaja contraria en Oviedo y Elche, no lo pudo hacer ante el club alfarero en su propio estadio.

El Fuenlabrada ha ganado todos sus partidos menos uno hasta la fecha

Para derrotar al cuadro madrileño puede ser clave ser el primero en anotar un gol. De los cuatro encuentros jugados hasta el momento, solo ante la Ponferradina comenzaron perdiendo. Fue el único duelo que no ganaron esta Liga.

Otro aspecto a tener en cuenta del Fuenlabrada será su capacidad para marcar en los minutos finales. El conjunto dirigido por Mere anotó tres goles más allá del minuto 87 en tres partidos. En dos —ante el Extremadura (en el 88) y contra el Oviedo (en el 90)— le valió para convertir un empate en un triunfo. Frente a la Ponferradina, el gol de Hugo Fraile en el 89 le permitió sumar un punto.

TETE, SERIA DUDA

Eloy Jiménez tendrá a casi toda la plantilla a su disposición para jugar ante el Fuenlabrada. El técnico de Hellín no contará con Marcelo Djaló, aún no del todo en la dinámica de grupo tras pasar dos semanas con su selección, Guinea Bissau, con la que no jugó ni un minuto. Además, tiene la duda de Tete Morente, que arrastra molestias en una rodilla tras un mal gesto en un entrenamiento la semana pasada.

El resto de integrantes de la plantilla podría formar en un once titular donde Varo seguirá bajo palos, al igual que Campabadal y Canella en los laterales. En el centro de la zaga, podría entrar Peybernes por Pita o José Carlos, con alguna opción para Josete.

Por delante, el buen papel de Borja Domínguez podría asegurarle un sitio al lado de Seoane, con Álex López en el centro del campo caído a un costado. Los buenos minutos de Yanis podrían hacerlo titular ante los problemas de Tete, mientras arriba repetirá el dúo formado por Cristian Herrera y Manu Barreiro.

El Fuenlabrada, un equipo sólido que todavía no ha perdido en Segunda

El conjunto madrileño, invicto hasta la fecha, visita en Ángel Carro con el objetivo de acumular puntos que le permitan seguir en la parte alta de la tabla tras su excelente comienzo de campaña. Los madrileños son de los pocos equipos que aún no saben lo que es caer derrotados y llegan con el refuerzo anímico que supone haber obtenido un buen botín de puntos en un comienzo de Liga que puede ser clave para su aspiración de permanencia en la categoría de plata.



La idea es lograr un resultado positivo, pero a poder ser sufriendo menos, ante un contrario a quien no se miden desde el año 2008. en total unos y otros se han visto las caras en 18 ocasiones con 4 victorias para los fuenlabreños, siete empates y siete derrotas.



ONCE CONTINUISTA

En cuanto a la plantilla del conjunto azulón, el técnico Mere Hermoso seguirá contando con las bajas por lesión de Héctor Hernández y Alberto Fernández, a los que unen los delanteros Ibán Salvador y Oriol Riera, que se quedaron fuera de la convocatoria al no superar sus molestias. De este modo, el técnico del cuadro madrileño podría repetir el once que igualó ante la Ponferradina en el Fernando Torres.