El Lugo quiere aumentar su racha positiva

Mantener el viento en las velas y el timón en dirección a aguas tranquilas. Dejar atrás el espacio tormentoso de los cuatro últimos puestos y mirar hacia un futuro despejado de nubarrones. La nave del Lugo marcha con velocidad de crucero desde hace ocho partidos y quiere ampliar a nueve su racha de duelos sin caer y, si es posible, que el Girona se convierta este domingo (18.15 horas) en el tercer equipo que naufraga ante los rojiblancos de forma consecutiva.

Porque el juego del Lugo le permite vivir al abrigo de borrascas, un ámbito al que parecía abocado desde el inicio de la Liga, pero que ha abandonado en los últimos tiempos fruto de su juego y sus resultados, de su capacidad para competir y de su crecimiento constante como colectivo.

Ese es el principal ancla del cuadro que dirige Rubén Albés. Un equipo que se maneja sin fisuras, con la solidaridad, la solidez y el plan siempre claro como combustible en la Liga.

Así ganó ante el Mirandés y, sobre todo, ante el poderoso líder, el Almería. A los dos los derrotó por 2-1 en el Ángel Carro. A los dos con merecimiento, con la seguridad de un patrón de juego definido, con la pegada y la seguridad defensiva de un equipo que sabe lo que hace en cada momento.

Esa energía que dan los buenos tiempos será la que mueva al Lugo en Montilivi. El domicilio de otro club llamado a la pelea por el ascenso, que inició la jornada entre los seis primeros y que también vive instalado en una racha positiva. Los gerundenses suman cinco partidos sin perder, con cuatro victorias y un solo empate.

Cambió mucho el conjunto de Míchel desde que cayó en el Ángel Carro en la primera vuelta. En aquel tiempo -el 9 de octubre- era un club que buscaba salir de la parte baja. Desde aquel duelo ha crecido sin parar a base de triunfos. Desde aquella novena jornada ha cosechado nueve triunfos, dos empates y tres derrotas.

Mientras el Lugo se maneja con el juego directo y la estrategia como armas ofensivas, el Girona lo hace a través del balón, con la velocidad de sus bandas -donde brillan Samu Sáiz y Baena- y la pegada arriba. Sin embargo, no estará su principal ariete, el uruguayo Christian Stuani, pero que contará con el talento de Nahuel Bustos.

Tendrá que vigilar el Lugo la velocidad y el juego por fuera de los laterales largos que se manejan en el esquema de Míchel. La fortaleza de su defensa tendrá una prueba de fuego ante un equipo enrachado en lo ofensivo y cohesionado atrás, que solo ha encajado más de un gol en Ipurúa en los últimos trece partidos de Liga.

SIN JUANPE. El Lugo acudirá a Montilivi sin Juanpe, la única baja con respecto al equipo que ganó al Almería. El centrocampista andaluz está sancionado tras su expulsión ante el conjunto indálico y no viajó con la expedición que comanda Rubén Albés.

Será la principal ausencia en un once titular que se recita casi de memoria. No habrá cambios atrás, con su cinco habitual en fase defensiva, con tres centrales y dos laterales largos. Xavi Torres ejercerá de tercer defensa por dentro cuando el Lugo no tenga el balón y como pivote cuando decida atacar.

Por delante se mantendrán los dos centrocampistas, con Señé fijo y la duda de si Seoane o Hugo Rama son los sustitutos del ausente Juanpe. La caída en desgracia del "10" compostelano da más opciones a un Seoane que busca acercarse un poco más a Nino en el trono de jugadores legendarios en Segunda División. En la punta del ataque reside la otra gran duda: Carrillo, goleador fuera de casa, o Manu Barreiro.