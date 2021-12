"Un poco más de esos empates nos hubiera dado estar un poco más desahogados en este momento", declaraba Rubén Albés al finalizar su décima igualada de la temporada, el duelo ante el Ibiza del pasado domingo en el Ángel Carro. Porque el Lugo actual es el Lugo que más ha empatado en las primeras 19 jornadas en los once años que suma en Segunda División.

Nunca antes el conjunto rojiblanco había tenido tantas igualadas, más de la mitad de los encuentros disputados hasta el momento en la categoría de plata. Solo en la campaña 2019-2020, con Eloy Jiménez en el banquillo —el manchego sumaba solo un punto menos a estas alturas—, y en la 2015-2016, con Luis Milla de entrenador, el Lugo se había asomado a esa cifra con 9 duelos igualados.

El conjunto rojiblanco, junto al Oviedo y el Fuenlabrada, solo están superado por el Zaragoza, con 11 empates, como el equipo que más ha sumado de uno en uno en la actual campaña.

Este Lugo es también una de las plantillas que menos ha perdido en este momento del curso. «Me quedo con tener solo cinco derrotas y eso quiere decir que competimos en todos los campos», decía Albés tras el duelo ante el Ibiza.

Solo en la 2015-2016, la de Milla en el banco, sumó menos partidos perdidos, con cuatro. Un curso más tarde, con Luis César Sampedro como primer entrenador también contaba con cinco duelos cedidos a sus rivales.

La posición en la tabla de este Lugo es similar a la del de Eloy Jiménez

En el pero de la campaña está el escaso número de victorias, cuatro, la segunda cifra más baja en las primeras 19 jornadas. Habría que regresar a la temporada 1992-1993, con Julio Díaz y Gabino Carballo a los mandos del equipo, para encontrar a un Lugo con menos triunfos a su favor: tres.

También en la 2019-2020, la de Eloy Jiménez, el equipo rojiblanco tenía las mismas cuatro victorias que el equipo entrenado por Rubén Albés.

Las similitudes entre el Lugo de Jiménez y el de Albés son mayores, ya que el puesto en la tabla de ambos era muy similar y contaba con la misma distancia con respecto al descenso: tres puntos.



Ricard Sánchez: "Si no puedes ganar, entonces tienes que puntuar como sea"

Ricard Sánchez, lateral derecho del Lugo, valoró en positivo el punto sumado por el equipo rojiblanco ante el Ibiza a pesar de que le supo "a poco".



"Es un punto que nos sabe a poco porque hicimos un buen partido y trabajamos muy bien. Estuvimos muy compactos, tuvimos claro a lo que teníamos que jugar, pero no pudo ser. Si no puedes ganar tienes que puntuar como sea y tenemos que agradecer a la afición su apoyo, porque siempre se nota más en el campo cuando están", indicó Ricard.



El lateral tuvo una buena ocasión para marcar en la segunda parte, pero su tiro salió fuera. "Estaba perfilado para chutar con la derecha, pero se me quedó para disparar con la izquierda y, o controlaba o chutaba como podía. Al final decidí chutar de primeras y salió rozando el palo", valoró el carrilero diestro.



Por su parte, el centrocampista Josep Señé dijo que: "Esperemos que este punto al final lo podamos valorar mucho. Después del partido nos quedó una sensación agridulce porque hicimos muchas cosas bien para haber ganado. Queremos ganar siempre, pero no pudo ser y valoramos este punto, aunque sabiendo que nos podíamos haber llevado los tres", indicó Señé.



"Seguimos en esta línea y queremos seguir igual, en una línea de trabajo que creemos que es la correcta. Esperemos que pronto nos den resultados más positivos que un empate", consideró el jugador catalán.