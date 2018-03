El Lugo pone a prueba este sábado su estado de salud

El Lugo recibe este sábado desde las 20.00 horas al Granada en el estadio Ángel Carro en un encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de la Segunda División. Los rojiblancos afrontan el encuentro con el claro objetivo de romper la mala racha de resultados de las últimas jornadas, con tres derrotas consecutivas y cinco partidos sin saborear el sabor de la victoria.



El conjunto que entrena Francisco Rodríguez se quedó anclado en los 41 puntos y busca una resultado positivo que le permita engancharse de nuevo a los puestos de promoción de ascenso y no perder la comba de la zona alta, ahora que equipos como el Spórting de Gijón o el Zaragoza están sumando y ya amenazan la zona de promoción.



En lo deportivo, el equipo lucense llega a este partido con la baja de Ramón Azeez, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El resto de jugadores están todos disponibles para el técnico y preparados para medirse con uno de los conjuntos más potentes de la competición.



En lo que se refiere al once titular, Juan Carlos seguirá una semana más en la portería; con una defensa en la que hay bastantes alternativas y podría haber una o varias variaciones respecto a los que jugaron ante el Tenerife. En el lateral derecho Álvaro Lemos podría dejar en el banquillo a Leuko y como pareja de centrales más probable aparecen Josete y Bernando. En el lateral izquierdo, Kravets tendría continuidad en una zaga que está sufriendo notablemente en las últimas semanas y es que el Lugo llega varias jornadas sin ser capaz de dejar la portería a cero.



Para el centro del campo, el doble mediocentro lo formarían Fernando Seoane, que regresa tras la sanción, junto a Carlos Pita, que suplirá al sancionado Azeez. Podría tener alguna opción Sergio Gil, pero no parece muy probable. En la línea de tres centrocampistas, el Lugo también contaría con numerosas alternativas. Parece segura la presencia de Iriome en la banda derecha, mientras que por la izquierda podría regresar Jaime Romero en detrimento de Fede Vico y por dentro la duda está entre Cristian Herrera y Campillo, con más opciones del segundo para salir como titular. En la punta del ataque se mantiene Chuli.



Por su parte, el Granada visita al Lugo con el objetivo de alcanzar su quinta victoria consecutiva y la ilusión de acabar la jornada en la zona de ascenso directo, algo que logrará si gana y no lo hace el Rayo Vallecano en Valladolid.



Los andaluces llegan al partido lanzados tras haber mejorado sus números defensivos y conseguir ganar de forma consecutiva a Tenerife (2-1), Valladolid (1-0), Córdoba (1-2) y Alcorcón (2-0). El técnico José Luis Oltra recupera para el choque al central Chico Flores, tras faltar al pasado partido por acumulación de amonestaciones. Lo previsible es que regrese al once inicial en lugar de Germán Sánchez pese al buen papel del ex zaguero del Tenerife siempre que ha jugado, por lo que Chico Flores volvería a formar pareja atrás con el francés Matthieu Saunier.



Toda vez que el luso Salvador Agra firmó una gran actuación en su estreno como titular y seguirá como ocupante del extremo diestro, la duda que maneja Oltra está en la parte de arriba.



El técnico tendrá que decidir entre salir con dos puntas, lo que llevaría a Joselu Moreno a estar en ataque junto al colombiano Adrián Ramos, o apostar por el peruano Sergio Peña en la media punta con el colombiano solo más adelantado. Esta última opción fue la escogida en la última jornada y todo apunta a que hoy también.