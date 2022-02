Lugo poderá ver en pantalla xigante a final da Copa do Rei se a disputa o Río Breogán

A Vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Tenencia da Alcaldía do Concello de Lugo instalarán unha pantalla xigante para seguir a final da Copa do Rei de Baloncesto, no caso de que a dispute o CB Río Breogán.

O conxunto celeste, que se clasificou para o campionato por segunda vez na súa historia, terá como primeiro rival, en cuartos de final, o Real Madrid (este xoves 17 ás 21.30 horas) e, de clasificarse, mediriase en semifinais co equipo gañador do Joventut-Lenovo Tenerife o sábado 19 (18.30 horas). A final está prevista para o domingo 20, ás 18.30 horas.

A proxección da retransmisión da final nun espazo público permitiría reunir a afección celeste e trasladar a toda a cidade o entusiasmo con que os seareiros e seareiras están a vivir a clasificación do equipo para a competición, na que participou por última vez en 1990.

Ante a posiblidade de que o equipo celeste alcance a final, a Tenencia de Alcaldía e a Vicepresidencia da Deputación traballan na xestión da loxística necesaria para a proxección, barallando diferentes ubicacións, en función da meteoroloxía, para a organización do evento co obxectivo de recrear o ambiente do Pazo de Deportes para un partido que sería histórico para o baloncesto galego.